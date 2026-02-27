Importante despliegue policial en La Bianca y barrios aledaños durante la madrugada

El procedimiento se desarrolló en los barrios Asentamiento La Bianca, Pampa Soler, 708 Viviendas (manzanas A, B y C), Mercantil La Bianca, Tavella Sur, kilómetro 6 y San Pantaleón, donde se intensificaron los controles en la vía pública.

Según se indicó a 7Paginas, del despliegue participaron efectivos de móviles y de la Sección Motorizada del Cuerpo y Guardia, junto a personal de las Comisarías 5ª, 6ª y 9ª, además de la Sección Motorizada, quienes realizaron recorridas dinámicas y puntos fijos de identificación.

Como resultado del operativo, se identificó a 24 personas y se controlaron tres motocicletas, sin que se informaran mayores novedades. Desde la fuerza indicaron que este tipo de acciones continuará desarrollándose en distintos barrios, con el objetivo de reforzar la prevención y la presencia policial durante la franja nocturna.