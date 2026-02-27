7PAGINAS

Viernes 27 de febrero de 2026
Importante despliegue policial en La Bianca y barrios aledaños durante la madrugada

En el marco de tareas preventivas dispuestas por la Jefatura Departamental, este viernes a las 00:00 horas personal de la Comisaría Sexta puso en marcha un Operativo Preventivo de Saturación Nocturno en distintos sectores de la zona sur de la ciudad.
Redacción 7Paginas

El procedimiento se desarrolló en los barrios Asentamiento La Bianca, Pampa Soler, 708 Viviendas (manzanas A, B y C), Mercantil La Bianca, Tavella Sur, kilómetro 6 y San Pantaleón, donde se intensificaron los controles en la vía pública.

Según se indicó a 7Paginas, del despliegue participaron efectivos de móviles y de la Sección Motorizada del Cuerpo y Guardia, junto a personal de las Comisarías 5ª, 6ª y 9ª, además de la Sección Motorizada, quienes realizaron recorridas dinámicas y puntos fijos de identificación.

Como resultado del operativo, se identificó a 24 personas y se controlaron tres motocicletas, sin que se informaran mayores novedades. Desde la fuerza indicaron que este tipo de acciones continuará desarrollándose en distintos barrios, con el objetivo de reforzar la prevención y la presencia policial durante la franja nocturna.