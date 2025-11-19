Importante donación de aparatología de última generación para el Hospital Masvernat

La entidad confirmó la entrega de equipamiento de última generación destinado al Servicio de Anestesiología del nosocomio, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y reforzar la seguridad de los pacientes en cada procedimiento.

Desde AEAAR destacaron que la iniciativa tiene un fin estrictamente asistencial y responde a la convicción de acompañar el desarrollo científico y tecnológico en los ámbitos donde se desempeñan los especialistas.

Según se dijo a 7Paginas, la aparatología permitirá optimizar el servicio asistencial, aumentando la precisión y eficiencia en los procedimientos anestesiológicos, elevar los estándares de seguridad del paciente mediante tecnología moderna y un monitoreo más completo, actualizar la infraestructura del servicio, incorporando equipamiento acorde a los avances técnicos actuales y fortalecer la formación de residentes y jóvenes profesionales, brindando herramientas de vanguardia para su capacitación.

El Dr. Joaquín Marquevich, secretario general de AEAAR, subrayó que esta contribución representa un beneficio directo para toda la comunidad atendida por el Hospital Masvernat y permitirá seguir consolidando un servicio de excelencia.