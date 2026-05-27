Importante inversión: el EDOS avanza con el recambio de filtros en la Planta Potabilizadora

La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), continúa ejecutando obras estratégicas destinadas a fortalecer los servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los vecinos. En este contexto, este martes se dio un paso fundamental para optimizar el sistema de agua de la ciudad con la apertura de ofertas de una nueva licitación pública.

Según se indicó a 7Paginas, se trata del proyecto de recambio y refuncionalización de filtros de válvulas, compuertas y tuberías para los filtros N° 2, 3, 7 y 8 de la Planta Potabilizadora de Agua. Esta intervención clave demandará una inversión superior a los 150 millones de pesos, los cuales serán financiados íntegramente con recursos propios del Estado municipal.

Continuidad de un plan estratégico

Los trabajos planificados comprenden la renovación integral de válvulas, compuertas, cañerías y componentes vinculados al sistema de filtración del denominado módulo B de la planta. Esta infraestructura es fundamental para garantizar la pureza y la calidad del agua potable que diariamente se distribuye a miles de hogares concordienses.

Desde el EDOS detallaron cómo se viene desarrollando este plan de modernización por etapas:

«El agua que ingresa a la planta se divide en dos módulos: A y B. Durante el año 2025 se realizaron los recambios en el módulo A, con una inversión superior a los 77 millones de pesos, logrando que quede funcionando con total normalidad. Este año, comenzamos con las mismas tareas en el módulo B».

Detalles técnicos de la obra

Respecto a la modalidad de los trabajos, las autoridades explicaron que el proceso se ejecuta de manera secuencial para asegurar la eficacia del sistema. En primer lugar, se interviene toda la parte mecánica —lo que incluye las compuertas de ingreso, las cañerías y las válvulas de interconexión— para luego proceder a la renovación del manto filtrante, componente vital para la retención de impurezas.

Con esta obra, el municipio reafirma el compromiso asumido en el Plan de Infraestructura y Desarrollo Concordia hacia el Bicentenario, priorizando las inversiones de fondo que, aunque muchas veces no queden a la vista, resultan indispensables para el desarrollo sustentable de la ciudad.