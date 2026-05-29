Importante paso para Federación: el Concejo Deliberante aprobó el leasing para renovar el parque automotor municipal

En lo que representa un avance estratégico para la gestión pública local, el Concejo Deliberante de Federación aprobó el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal que autoriza la contratación de un sistema de leasing (arrendamiento con opción a compra) con el Banco Hipotecario S.A.

La iniciativa fue convalidada por mayoría absoluta, tras aprobarse el dictamen emitido por el Bloque de Concejales Justicialistas.

Esta herramienta financiera, que venía siendo analizada y trabajada en profundidad por los equipos técnicos y legislativos, tiene como objetivo central modernizar el deteriorado parque automotor del municipio y brindar mejores condiciones operativas para la prestación de los servicios esenciales en los diferentes barrios de la ciudad.

Desde el Ejecutivo destacaron a 7Paginas que, en un escenario económico nacional y provincial sumamente complejo, la aprobación de este convenio se traduce en planificación, gestión y una apuesta concreta para dar respuestas a las demandas de la comunidad mediante herramientas modernas.

La incorporación de estas maquinarias de última generación permitirá optimizar los tiempos de respuesta institucional, eficientizar los recursos públicos y, fundamentalmente, dejar atrás vehículos y equipos obsoletos.

Muchas de las unidades que posee actualmente el municipio ya han cumplido holgadamente su ciclo de vida útil, lo que generaba un severo perjuicio a las arcas locales debido a los constantes y elevados costos en materia de mantenimiento, insumos y reparaciones mecánicas de urgencia.

Asimismo, señalaron que este fortalecimiento de la capacidad operativa es un reconocimiento y un respaldo directo al enorme esfuerzo que realizan diariamente los trabajadores municipales en las calles.

El detalle de la maquinaria que se incorpora a la ciudad

El proyecto de leasing contempla la llegada de cinco unidades pesadas y herramientas de arrastre, todas de carácter completamente nuevas y sin uso:

Un camión volcador Foton Auman D 1621: Equipado con caja manual, cabina simple y una caja volcadora trasera con capacidad de $12\text{ m}^3$.

Una pala con retroexcavadora de 96 HP: Con una capacidad de carga delantera de 1,5 toneladas y un balde retro de $0,3\text{ m}^3$.

Un tractor de 100 HP: Unidad moderna que cuenta con cabina cerrada, sistema de aire acondicionado y calefacción, y tracción de 3 puntos.

Una pala cargadora de 130 HP: Con un balde de gran porte de $2\text{ m}^3$ y una capacidad de levante total de 3 toneladas.

Una desmalezadora hidráulica articulada: Con un ancho de corte de 1,50 metros, clave para el mantenimiento de espacios verdes y banquinas.

A partir de la promulgación de la ordenanza, el municipio quedará facultado para avanzar en la firma del contrato con la entidad bancaria y coordinar los plazos de entrega de las unidades, las cuales serán asignadas de inmediato a las secretarías de obras y servicios públicos de la ciudad.