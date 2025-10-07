Importantes conferencias confirmadas para la Expo “Concordia Produce”

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones de Concordia, y contará con la participación de destacados expositores nacionales.

Entre ellos se destaca el empresario entrerriano Héctor Laca, fundador y líder de FACyT, quien brindará una conferencia magistral titulada “Desarrollo regional, innovación y estrategias de crecimiento económico sustentable” el sábado 18 de octubre a las 17:00 horas.

Laca, radicado en Córdoba desde hace más de tres décadas, ha consolidado una de las empresas más importantes del sector agroindustrial argentino, con más de cinco plantas industriales y un plan de expansión que supera los 8 millones de dólares, incorporando tecnología de última generación proveniente de Alemania, Italia y Holanda. Su modelo de gestión, basado en la innovación y la producción nacional, lo ha convertido en una referencia del crecimiento sustentable y la generación de empleo argentino.

Más conferencias destacadas

El programa también incluye la disertación del economista y consultor Fernando Marull (Foto), quien abordará el tema “Economía post Elecciones” el viernes 17 de octubre a las 20:00 horas, ofreciendo un análisis de la coyuntura y las perspectivas económicas del país.

Asimismo, el académico Sergio D. Salimbeni, especialista en Industria 5.0, inteligencia artificial orientada a la producción (IAoE) y gemelos digitales, presentará su conferencia “Producción circular, la IA y el factor humano: Desafíos en la Argentina” el sábado 18 de octubre a las 18:00 horas.

Ronda de Negocios y participación empresarial

Desde la organización recordaron que hasta el lunes 6 de octubre permanecerán abiertas las inscripciones para participar en la Ronda de Negocios, una instancia destinada a promover vínculos comerciales, abrir oportunidades de inversión y fortalecer el entramado productivo local y regional.

La Expo “Concordia Produce” se posiciona como una oportunidad única para potenciar el desarrollo económico de la ciudad, promoviendo el trabajo conjunto entre el sector público, privado y académico.

Para más información o consultas, se puede ingresar a www.concordia.gob.ar/concordia-produce o comunicarse al +54 9 345 413 3757.

