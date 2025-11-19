Impotencia en una familia de Federación, hace mas de un año esperan respuestas por la denuncia de abuso

Los familiares de la niña, que actualmente tiene 10 años, se comunicaron con la redacción de 7Paginas para visibilizar la situación y reclamar avances concretos en el expediente. Contaron que la denuncia fue radicada cuando la menor tenía 9 años y que desde entonces no se habrían tomado medidas restrictivas respecto del acusado, lo que genera preocupación y temor en la familia.

Según relataron, la menor declaró oportunamente en Cámara Gesell —instancia clave en este tipo de casos—, pero en los últimos días habrían sido informados de que la niña deberá asistir a una profesional de la psicología para volver a relatar lo sucedido. Esta decisión generó desconcierto entre los responsables de la niña.

“Nos dicen que tiene que repetir todo lo que ya contó en Cámara Gesell, y no entendemos por qué, si esa instancia ya se realizó”, expresaron con evidente malestar quienes tienen la guarda de la menor.

También remarcaron que el acusado, un hombre joven de 33 años, ya habría sido denunciado anteriormente por dos hechos similares. “Con esos antecedentes tendrían que actuar antes de que sea tarde, antes de que haya otra víctima”, señalaron, aclarando que los casos previos también habrían involucrado a menores dentro del mismo entorno familiar.

La familia aseguró que llevan más de un año esperando respuestas y medidas concretas, sin avances visibles en la causa. “La verdad, estamos muy indignados. Parece que todo se estanca y nadie nos explica por qué”, lamentó una de las mujeres que cuida a la niña.

Desde el entorno familiar insistieron en que su único objetivo es que el proceso avance y que la justicia actúe con la celeridad que ameritan los casos de abuso infantil, donde la revictimización y la demora pueden agravar aún más el daño.