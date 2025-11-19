Impresionante accidente en la autovía al sur de Concordia: un camión cayó debajo de un puente

De acuerdo a los primeros datos recabados por un cronista de 7Paginas presente en el lugar, aún se investigan las causas que provocaron que el vehículo de gran porte perdiera el control y saliera de la cinta asfáltica, quedando seriamente dañado tras la caída.

Al sitio arribó de inmediato una ambulancia del servicio de emergencias 107, quienes asistieron al conductor, un hombre de 45 años oriundo de Brasil. Tras recibir los primeros auxilios, fue derivado al hospital Masvernat de Concordia.

Según el informe preliminar brindado por el personal médico, el camionero sufrió politraumatismos varios y una herida cortante, por lo que quedó bajo observación en el nosocomio local.