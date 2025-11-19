7PAGINAS

Miércoles 19 de noviembre de 2025
Impresionante accidente en la autovía al sur de Concordia: un camión cayó debajo de un puente

Un impactante siniestro vial se registró alrededor de la 05:00 horas de la madrugada de este miércoles en la autovía Artigas, a la altura de la zona de Clodomiro Ledesma, al sur del departamento Concordia. Un camión Scania 112, que se desplazaba en sentido sur–norte, terminó despistando y cayó en el sector inferior de un puente ubicado en el kilómetro 226.
De acuerdo a los primeros datos recabados por un cronista de 7Paginas presente en el lugar, aún se investigan las causas que provocaron que el vehículo de gran porte perdiera el control y saliera de la cinta asfáltica, quedando seriamente dañado tras la caída.

Al sitio arribó de inmediato una ambulancia del servicio de emergencias 107, quienes asistieron al conductor, un hombre de 45 años oriundo de Brasil. Tras recibir los primeros auxilios, fue derivado al hospital Masvernat de Concordia.

Según el informe preliminar brindado por el personal médico, el camionero sufrió politraumatismos varios y una herida cortante, por lo que quedó bajo observación en el nosocomio local.