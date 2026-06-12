“Impresionante y emocionante”: el padre del entrerriano Senesi habló de su histórica convocatoria al Mundial

El defensor concordiense Marcos Senesi fue confirmado en la lista que disputará el Mundial 2026 con la camiseta argentina. Se trata del segundo entrerriano que integrará el plantel que dirige Lionel Scaloni. Ricardo, padre del actual defensor del Tottenham, habló con Ahora Litoral a horas de que se conozca la histórica decisión del director técnico de la Selección Argentina.

Ricardo manifestó que está “muy emocionado” con la noticia, “preparándome para lo que viene”. Con la madre de Marcos viajarán para estar el martes en Kansas para el debut ante Argelia, partido que Argentina jugará desde las 22,

Sobre la convocatoria, contó: “Nos enteramos por una videollamada de él. Nos dice: ‘Me convocaron’. Fue bastante impresionante y emocionante, una alegría tremenda. Estábamos expectantes y gracias a Dios pasó”.

“Le dije que juegue sólido, con fe y confianza y cuando haya que tirarla afuera, que la tire”, compartió Ricardo.

Respecto de los comienzos de Senesi en su ciudad, recordó sus orígenes en el Club Salto Grande. “Jugó desde los seis años hasta los 12, que se fue a San Lorenzo cuando terminó la Primaria. Los padres lo acompañábamos a todos lados, como cualquiera debe hacer con sus hijos, disfrutábamos y sufríamos”, rememoró.

“Es una persona tranquila, tiene carácter y es muy confiado en su actividad, es muy profesional y dedicado”, lo describió su padre. Y sobre su juego, destacó que “tiene muy buena lectura de juego y aporta al juego intentando entregar la pelota a sus compañeros, tanto en defensa como en la salida”.

Senesi compartió selección sub20 con otros integrantes de la Scaloneta campeones del Mundo en 2022, como Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, “Dibu” Martínez, “Cuti” Romero y Lautaro Martínez.

La carrera del convocado

Nacido el 10 de mayo de 1997 en Concordia, se formó en las divisiones inferiores de San Lorenzo y debutó en Primera División en septiembre de 2016. Entre 2016 y 2019 disputó más de 50 partidos oficiales con el club y convirtió un gol.

En septiembre de 2019 fue transferido al Feyenoord, de los Países Bajos. Allí jugó más de 80 partidos en la Eredivisie, marcó seis goles y sfue subcampeón de la primera edición de la UEFA Europa Conference League.

En 2022 llegó a ser disputado por la Selección italiana para jugar la Finalissima contra Argentina. “Decidió con el corazón, el sentimiento de él siempre fue jugar para la Argentina”, valoró Ricardo.

Consolidación en la Premier League

En agosto de 2022 fue fichado por el AFC Bournemouth de la Premier League. Allí se convirtió en una pieza importante de la defensa durante cuatro temporadas, superando las 120 apariciones oficiales y ayudando al equipo a consolidarse en la máxima categoría inglesa.

Tras finalizar su contrato con Bournemouth, se confirmó su incorporación al Tottenham Hotspur para la temporada 2026-27.

Ahora Litoral