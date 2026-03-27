Imprudencia en una de las avenidas más transitadas de Concordia: conductor cordobés dobló en «U» y provocó un accidente

Una tarde de tensión se vivió este viernes en una de las arterias más transitadas de Concordia. Alrededor de las 19:00 horas, un siniestro vial en la intersección de Avenida Eva Perón y calle Moulins dejó como saldo a dos personas hospitalizadas y puso en evidencia una peligrosa falta de conocimiento de las normas de tránsito por parte de un conductor foráneo.

Según pudo relevar el cronista de 7Paginas presente en el lugar de los hechos, el incidente fue protagonizado por un automóvil Peugeot y una motocicleta en la que se desplazaba una pareja de 26 años.

La maniobra que originó el siniestro

El automóvil circulaba por Avenida Eva Perón en sentido sur-norte, mientras que la motocicleta lo hacía por la misma avenida pero en sentido contrario. Al llegar a la intersección con Moulins, el conductor del Peugeot realizó una maniobra de giro en «U», una acción estrictamente prohibida en avenidas de doble mano.

Debido a lo repentino del movimiento, los ocupantes de la moto no pudieron esquivar el rodado mayor e impactaron de lleno contra uno de los laterales del vehículo.

Los heridos

En la motocicleta viajaban Gimena Paiz y Lautaro Trinidad, ambos de 26 años. Tras el fuerte impacto, fueron asistidos en el lugar por una ambulancia del servicio de emergencias 107, que procedió a su traslado inmediato al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Según los primeros reportes médicos, habrían sufrido lesiones de carácter leve, aunque quedaron bajo observación para descartar complicaciones internas.

Una excusa increíble

El conductor del automóvil, un hombre oriundo de la provincia de Córdoba, dialogó brevemente con 7Paginas mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. Al ser consultado sobre lo ocurrido, manifestó que «no vio» a la motocicleta y, de manera sorprendente, se excusó diciendo que «no conocía las reglas de tránsito» de la zona para justificar la vuelta en «U».

En el lugar del accidente trabajó personal de la Comisaría Cuarta, quienes se hicieron cargo de los peritajes de rigor y el ordenamiento del tránsito, que se vio interrumpido durante el operativo sanitario y policial.