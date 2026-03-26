Impuesto Automotor 2026: ATER lanzó las boletas con descuentos de hasta el 25% y topes por debajo de la inflación

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó a 7Paginas, que ya se encuentran disponibles para su consulta y pago las boletas del Impuesto Automotor correspondientes al ejercicio 2026. El organismo brindó precisiones sobre el esquema de beneficios vigente y buscó despejar dudas comunes entre los contribuyentes respecto a los montos liquidados.

El Pago Anual: La opción más económica

Para este año, ATER mantiene una fuerte política de incentivos para quienes decidan cancelar el impuesto de forma anticipada. El esquema de descuentos se compone de la siguiente manera:

15% de descuento por buen cumplimiento fiscal (pagadores al día).

10% de descuento adicional por optar por el pago único anual.

Beneficio total: Hasta un 25% de ahorro, posicionándose como la alternativa más conveniente frente al pago en cuotas.

¿Por qué la Cuota 1 es más baja?

Desde el organismo aclararon una situación que generó consultas en los últimos días: la existencia de montos llamativamente bajos en la primera cuota. Esto se debe a la aplicación automática de un crédito a favor para aquellos contribuyentes que abonaron en término las primeras cuotas del 2025.

Este crédito se aplica por única vez, ya sea en la cuota 1 o en el pago anual. ATER advirtió que esto puede generar la falsa percepción de que pagar en cuotas es más barato, cuando en realidad el beneficio del 10% extra del pago anual sigue siendo la opción superior en términos reales.

Topes de actualización y excepciones

En un contexto de alta inflación, ATER remarcó que para este 2026 se estableció un tope de actualización del 30% en los valores del impuesto. No obstante, algunos vehículos podrían registrar subas mayores por situaciones puntuales como:

Pérdida del beneficio de «buen pagador» por deudas previas.

Incorporación de unidades 0 km.

Fin de exenciones previas.

Cambio de radicación del vehículo a Entre Ríos durante el último año.

Boleta 100% digital: Cómo pagar

Se recordó que la boleta ya no se envía en formato papel. Los contribuyentes pueden obtenerla de las siguientes maneras:

Correo electrónico: Para quienes están adheridos a la Boleta Digital.

Web y App: Descarga directa desde www.ater.gob.ar o la app «Mi Entre Ríos».

Sin boleta física: Se puede abonar en receptorías de Plus Pagos, sucursales del banco BERSA con el DNI del titular, o en la web de ATER ingresando el número de dominio.

Calendario de Vencimientos (Cuota 1 o Pago Anual)

El cronograma está organizado según la terminación de la patente (dominio):

Dígitos 0 al 4: 8 de abril.

Dígitos 5 al 9: 9 de abril.

Canales de Consulta

Ante cualquier duda, ATER dispone de los siguientes medios de atención de lunes a viernes de 8 a 13 hs:

Teléfono: 0810-888-2837

Correo: consultas@ater.gob.ar

Redes Sociales: @aterinfo