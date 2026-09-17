Impulsada por el turismo de eventos, Concordia alcanzó un 68% de ocupación hotelera

Concordia cerró un fin de semana con un 68% de ocupación hotelera, impulsada por la realización de tres importantes propuestas que convocaron visitantes a la ciudad: la llegada por primera vez del TCR South America al autódromo local, la primera edición de Concordia Wine en Bodega Robinson y la 99.ª edición del tradicional Abierto del Concordia Golf Club.

El dato adquiere especial relevancia porque se registró durante un fin de semana sin feriado y fuera de los períodos de vacaciones, evidenciando el impacto que pueden generar los eventos y competencias deportivas y culturales en la actividad turística.

La combinación de una competencia automovilística de alcance regional, una propuesta vinculada al enoturismo y uno de los tradicionales encuentros deportivos de la ciudad permitió ampliar la oferta de actividades y generar nuevos motivos para visitar Concordia.

Movimiento más allá de los hoteles

El impacto de este tipo de eventos no se limita a la ocupación hotelera. La llegada de visitantes también genera movimiento en restaurantes, comercios, servicios, transporte y prestadores turísticos, contribuyendo a dinamizar la economía local.

Desde el sector turístico se viene trabajando con el objetivo de que Concordia pueda sostener un flujo de visitantes durante todo el año, reduciendo la dependencia de los fines de semana largos y de las temporadas tradicionales de mayor demanda.

En ese sentido, la realización de congresos, competencias deportivas, encuentros y propuestas vinculadas a distintos segmentos permite incorporar nuevas fechas al calendario turístico y generar actividad en períodos que habitualmente presentan menor movimiento.

El turismo de reuniones creció 195%

El denominado turismo de reuniones y eventos constituye uno de los segmentos estratégicos que Concordia busca continuar desarrollando.

Según los datos difundidos, durante el primer semestre de 2026 este segmento registró un crecimiento del 195% respecto del mismo período de 2025.

La evolución refleja el trabajo de planificación y promoción destinado a captar congresos, competencias, encuentros y diferentes tipos de acontecimientos capaces de atraer visitantes desde otras localidades y regiones.

El objetivo es que quienes llegan por un evento también puedan conocer otros atractivos de la ciudad y extender su permanencia, generando un efecto multiplicador sobre distintas actividades económicas.

El desafío de sostener visitantes durante todo el año

Desde la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) se plantea como desafío continuar generando oportunidades para que Concordia reciba visitantes durante todo el calendario.

El 68% de ocupación registrado este fin de semana aparece, en ese sentido, como un indicador del potencial que tienen los eventos para movilizar turistas incluso cuando no existen feriados ni recesos escolares.

La apuesta por el turismo deportivo, el enoturismo y el turismo de reuniones busca así consolidar una agenda capaz de generar movimiento económico y turístico de manera sostenida, posicionando a Concordia como sede de eventos y destino para visitantes durante todo el año.