Impulsado por la diputada Lena, avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

La propuesta, integrada por 16 artículos, busca establecer un marco legal amplio y operativo que permita prevenir, detectar, intervenir y acompañar situaciones de violencia escolar en todos los establecimientos educativos de la provincia. La iniciativa se destaca por su abordaje integral y por fijar responsabilidades compartidas entre el Estado, las instituciones educativas, los estudiantes y sus familias.

Hacia una normativa integral contra el acoso escolar

El proyecto define conceptos como bullying, ciberacoso y corresponsabilidad familiar. También designa al Consejo General de Educación (CGE) como autoridad de aplicación, responsable de elaborar un protocolo unificado de actuación ante casos reportados.

Entre los puntos más relevantes se incluyen:

Reglas claras para instituciones educativas.

Deberes y responsabilidades para las familias.

Un régimen de medidas y sanciones, con multas para quienes no colaboren cuando sus hijos sean identificados como agresores.

Creación de un Registro Provincial de carácter reservado, administrado por el CGE.

Coordinación con ministerios, organismos de protección de derechos y municipios para garantizar un abordaje interdisciplinario.

Alternativas para familias en situación de vulnerabilidad, permitiendo reemplazar sanciones económicas por trabajo comunitario o capacitaciones obligatorias.

“La prevención requiere el compromiso de toda la comunidad educativa”

Al presentar los fundamentos del proyecto, la diputada Lena remarcó que la experiencia de otras provincias demuestra que la prevención no puede quedar únicamente en manos de las instituciones educativas. Destacó el rol de las familias como “primer espacio de socialización y construcción de pautas de convivencia”, y subrayó que el acoso escolar es una forma de violencia que necesita detección temprana e intervención efectiva.

Para Lena, el éxito del abordaje depende de la articulación entre escuelas, Estado y comunidad, con un acompañamiento sostenido hacia los estudiantes involucrados.

Continuidad del debate

El tratamiento del proyecto continuará en las próximas semanas, con el objetivo de avanzar hacia una legislación que se enmarca en políticas nacionales orientadas a la protección integral de niñas, niños y adolescentes. De aprobarse, Entre Ríos podría convertirse en una de las provincias con una normativa específica y actualizada para enfrentar el bullying y el ciberacoso en el ámbito educativo.