Impulsan una consulta popular para sacar el nombre de Nestor Kirchner a una avenida de Concordia.

La iniciativa surge a partir de los proyectos presentados por los ediles Felipe Sastre y Silvina Ovelar, de Juntos por Entre Ríos, quienes propusieron renombrar la avenida “Presidente Néstor Kirchner” como “José Figueroa Alcorta”. En paralelo, Sastre volvió a impulsar la idea de restituir el nombre “Julio Argentino Roca” a la actual “Costanera de los Pueblos Originarios”. Sin embargo, ante la controversia que generaron ambas propuestas, desde el oficialismo resolvieron que sea la ciudadanía la que defina el futuro de estas denominaciones.

En declaraciones a 7Paginas, el concejal Felipe Sastre sostuvo que, si bien un cambio de nombre no impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos, considera necesario revisar los homenajes en el espacio público. “Sé que cambiarle el nombre a una calle seguramente no le va a cambiar la vida a los concordienses, pero las calles de Concordia están detonadas por culpa de corruptos como Néstor Kirchner y todos sus secuaces. Por eso, estoy convencido de que tenemos que terminar con los monumentos públicos a estos mafiosos, que hoy en día solo son un recordatorio constante de todo lo que nos robaron”, disparó.

El edil adelantó además que la consulta se realizaría de manera virtual y que podría llevarse a cabo hacia el final del primer trimestre del año, en cumplimiento de los plazos y procedimientos que establece la ordenanza de nomenclatura vigente.

Como antecedente, se recordó que este tipo de iniciativas ya se implementó en otras ciudades del país. En Marcos Juárez, provincia de Córdoba, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una iniciativa popular para modificar el nombre de la terminal de ómnibus, que dejó de denominarse “Presidente Néstor Kirchner” y pasó a llamarse “Posta Espinillos”.

Sin lugar a dudas que esta propuesta abre un nuevo debate en Concordia sobre la identidad de los espacios públicos y la participación ciudadana en decisiones de fuerte contenido simbólico.