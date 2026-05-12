Impulso a la educación técnica: 19 estudiantes inician sus prácticas profesionales en Salto Grande

Con el foco puesto en la formación de los futuros profesionales de la región, se puso en marcha la edición 2026 de las Prácticas Profesionales Supervisadas en el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. Esta iniciativa, impulsada por la Delegación Argentina ante la CTM, permite que los estudiantes del último ciclo de la secundaria técnica accedan a una experiencia formativa en uno de los entornos tecnológicos más complejos del país.

Según se informó a 7Paginas, en este primer grupo del año, son 19 alumnos pertenecientes a la Escuela de Educación Técnica N°1 “Brig. Gral. Pascual Echagüe” de Concordia y a la Escuela Secundaria Técnica de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER), quienes se integrarán a distintos sectores operativos de la represa.

Compromiso con el desarrollo regional

El programa transita su segundo año consecutivo tras los excelentes resultados obtenidos en 2025, donde más de 50 estudiantes de Concordia, Chajarí y Federación completaron sus prácticas.

El presidente de la Delegación Argentina, Emb. Alejandro Daneri, resaltó la importancia de sostener este vínculo: “La capacitación de los jóvenes es fundamental para el desarrollo. Estas prácticas permiten que los estudiantes incorporen experiencia y se vinculen con procesos reales de trabajo en un entorno de alta complejidad”. Asimismo, reafirmó el compromiso de la institución con el fortalecimiento de las capacidades de los futuros técnicos entrerrianos.

Educación conectada al mundo laboral

Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, subrayó que estas pasantías representan «el cierre ideal del ciclo de formación técnica». El objetivo es garantizar que los alumnos no solo manejen la teoría, sino que puedan aplicarla en un entorno de excelencia, respondiendo a las demandas reales del mercado laboral actual.

Áreas de formación:

Los pasantes rotarán por sectores clave de Salto Grande, entre los que se destacan:

Generación y Transmisión de energía.

Mantenimiento e Ingeniería.

Soporte Informático.

Gestión operativa.

Gracias a este trabajo articulado entre la Delegación Argentina y el CGE, Salto Grande continúa posicionándose no solo como una central generadora de energía, sino como un polo de conocimiento y formación para toda la provincia de Entre Ríos.