Impulso al consumo en Entre Ríos: Sidecreer destina 1.000 millones de pesos en promociones y cuotas sin interés

Con el objetivo de reactivar el mercado interno y acompañar activamente al comercio entrerriano, el Gobierno de Entre Ríos, a través del sistema financiero de Sidecreer, puso en marcha una promoción especial de gran alcance. La iniciativa contempla una inyección de 1.000 millones de pesos destinados a subsidiar beneficios, descuentos y planes de financiación para los usuarios de la tarjeta oficial de la provincia.

El presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, explicó el alcance de la medida: “Decidimos realizar un aporte para reactivar el consumo en la provincia de Entre Ríos. Para ello, vamos a destinar 1.000 millones de pesos que permitirán financiar productos seleccionados. Esta promoción, enmarcada en el contexto del Mundial, comenzó el pasado 11 de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio”.

Descuentos y financiación en la tienda online

La propuesta comercial ya se encuentra operativa y centralizada en la plataforma digital del organismo. Dependiendo del segmento de la tarjeta (Clásica, Platinum o Black), los beneficios estructurados son los siguientes:

Descuentos agresivos: Rebajas del 30%, 40% y hasta el 50% en productos seleccionados de diversos rubros.

Financiación extendida: Posibilidad de abonar en 12, 18 y hasta 24 cuotas sin interés.

Rubros incluidos: El catálogo abarca televisores, celulares, notebooks, motocicletas, bicicletas, monopatines eléctricos y opciones de viajes, entre otros artículos de alta demanda.

El funcionario precisó que la campaña se acopló inicialmente al evento nacional Hot Sale y que se desarrollará en dos etapas consecutivas: la primera rige desde el 11 de mayo hasta el 11 de junio con un catálogo inicial, mientras que la segunda etapa se activará del 11 de junio al 30 de junio, sumando nuevos rubros comerciales y empresas locales.

Respaldo al comercio local y alcance territorial

Reyno Buch destacó que la ingeniería financiera está diseñada para proteger el flujo de caja de los comercios de cercanía: “Lo que hacemos es destinar estos 1.000 millones de pesos para que el comercio adherido cobre el 100 por ciento del valor del producto de manera ágil, mientras que el usuario final absorbe los beneficios de la financiación y los mejores precios”.

Asimismo, desde la conducción de la tarjeta invitaron a los locales comerciales de los distintos departamentos que aún no forman parte de la red a sumarse para la segunda etapa del programa: “Somos la red más importante que tiene la provincia porque llegamos a todas las localidades”, remarcó el presidente de la entidad.

Canales de consulta y solicitud

Catálogo de productos: El stock disponible y las condiciones comerciales pueden verificarse de forma directa en el portal oficial de compras: www.sidecompras.com.ar.

Solicitud de tarjetas: Quienes deseen tramitar el plástico de Sidecreer para acceder a las promociones pueden comunicarse vía WhatsApp al 343-5309272 o realizar la consulta telefónica al 0810-555-3455.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas