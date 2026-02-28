Imputabilidad a los 14 años: qué pasará con el menor de Federación acusado por el siniestro fatal donde mueren cuatro personas

Tras la aprobación, surgió de inmediato un interrogante en la región: qué ocurrirá con el menor de Federación que en 2024 fue señalado por la Fiscalía como responsable del siniestro vial en el que murió una familia completa.

El hecho ocurrió el 2 de abril de 2024 sobre la Ruta 44, en el acceso a la ciudad de Federación. Según la acusación fiscal, el joven —que en ese momento tenía 16 años— conducía a al menos 96 kilómetros por hora e invadió el carril contrario, provocando el choque en el que fallecieron los integrantes de la familia Télliz-De los Santos, oriundos de Concordia: la pareja y sus dos hijos.

Para conocer el impacto de la nueva legislación en este caso puntual, 7Paginas consultó al abogado querellante de la familia, Ernesto Figun, quien realizó dos consideraciones.

En primer término, expresó su malestar por el estado procesal de la causa. “Estoy muy disconforme con la situación judicial del caso Télliz-De los Santos, porque todavía estamos resolviendo quién va a ser el magistrado que va a entender en la causa. Sería la doctora Griselda Mabel Moscatelli, de Chajarí, pero aún no ha ingresado en el expediente para resolver la aceptación del cargo que la Cámara de Concordia le ha impuesto. Llevamos un año y medio desde la elevación a juicio sin juicio”, cuestionó.

En segundo lugar, aclaró que la nueva ley no modificaría la situación del imputado. “Salió la ley penal juvenil, pero este muchacho no estaría encuadrado en la misma. ¿Por qué? Porque al momento de ocurrir el hecho él era menor bajo la legislación vigente en ese momento. La ley no es retroactiva, es hacia el futuro”, explicó.

De esta manera, el joven continuará siendo juzgado conforme al régimen legal que estaba en vigencia al momento del siniestro. Mientras tanto, la causa permanece a la espera de definiciones judiciales para avanzar hacia el juicio, en un caso que conmocionó a Federación y a toda la región.

Redacción de 7Paginas