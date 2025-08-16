Incendio de gran magnitud afectó varias propiedades en zona céntrica de Chajari

El foco ígneo se habría originado en una vivienda, propiedad de la familia Farrás, y rápidamente se propagó por propiedades lindantes, entre ellas la zapatería Rody.

Trabajan Bomberos Voluntarios en el lugar. Se vivían escenas de gran conmoción.

De acuerdo a lo relevado por una cronista de RADIO CHAJARI en el lugar, el incendio se inició en el domicilio de Diego Farrás, quien manifestó que se aprestaba a cocinar un pollo asado, dejó el fuego encendido mientras concurrió a un local comercial a comprar y habría saltado una chispa.

Diana, esposa de Farrás, comentó que el fuego inició en un sillón y rápidamente avanzó en la vivienda. Los locales comerciales más afectados son los lindantes hacia la derecha.

Tanto Farrás como su esposa fueron atendidos y contenidos por una ambulancia, consternados por la situación.

Se sumó la Policía de Entre Ríos al trabajo en el lugar del hecho, así como también vecinos y comerciantes que colaboran con los comercios afectados.