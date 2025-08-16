7PAGINAS

Sábado 16 de agosto de 2025
Incendio de gran magnitud afectó varias propiedades en zona céntrica de Chajari

En horas del mediodía de este sábado, un incendio de gran magnitud se produjo en una propiedad de calle Urquiza y Entre Ríos de Chajarí.
Redacción 7Paginas

El foco ígneo se habría originado en una vivienda, propiedad de la familia Farrás, y rápidamente se propagó por propiedades lindantes, entre ellas la zapatería Rody.

Trabajan Bomberos Voluntarios en el lugar. Se vivían escenas de gran conmoción.

De acuerdo a lo relevado por una cronista de RADIO CHAJARI en el lugar, el incendio se inició en el domicilio de Diego Farrás, quien manifestó que se aprestaba a cocinar un pollo asado, dejó el fuego encendido mientras concurrió a un local comercial a comprar y habría saltado una chispa.

Diana, esposa de Farrás, comentó que el fuego inició en un sillón y rápidamente avanzó en la vivienda. Los locales comerciales más afectados son los lindantes hacia la derecha.

Tanto Farrás como su esposa fueron atendidos y contenidos por una ambulancia, consternados por la situación.

Se sumó la Policía de Entre Ríos al trabajo en el lugar del hecho, así como también vecinos y comerciantes que colaboran con los comercios afectados.