Incendio de un camión en el puente Zárate–Brazo Largo: ya fue liberado el tránsito

Según informó la empresa Autovía del Mercosur a 7Paginas, el tránsito permaneció cortado en ambos sentidos durante varias horas, afectando el flujo vehicular entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

El incidente ocurrió sobre el Puente Urquiza, uno de los pasos más transitados de la región, lo que generó demoras y complicaciones para quienes circulaban por la zona.

Trabajo de emergencia y normalización

En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos Voluntarios de Zárate, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas y controlar la situación.

Inicialmente, el tránsito fue habilitado de manera parcial: en sentido sur-norte quedó liberado, mientras que en la mano contraria se asistía la circulación por un solo carril, debido a las tareas de remoción del vehículo siniestrado.

Finalmente, pasadas las 19 horas, las autoridades informaron que ambas manos quedaron nuevamente habilitadas, normalizando la circulación en el sector.

Recomendaciones y situación

Durante el operativo, personal de seguridad vial organizó el tránsito y brindó indicaciones a los conductores, solicitando respetar las señales, evitar maniobras imprudentes y mantener la calma ante las demoras.

Hasta el momento, no se brindó información oficial sobre la cantidad de vehículos involucrados ni sobre posibles víctimas.

Desde los organismos competentes recomendaron a quienes transiten por la Ruta Nacional 12 mantenerse informados sobre el estado del tránsito y, en caso de ser necesario, optar por rutas alternativas ante eventuales demoras.