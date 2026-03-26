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Miércoles 25 de marzo de 2026
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Incendio de un camión en el puente Zárate–Brazo Largo: ya fue liberado el tránsito

Un siniestro vial ocurrido durante la tarde de este miércoles generó importantes complicaciones en uno de los principales corredores viales del país. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 111 de la Ruta Nacional 12, a la altura del Complejo Zárate–Brazo Largo, donde el incendio de un camión obligó a interrumpir totalmente la circulación.
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Redacción 7Paginas

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Según informó la empresa Autovía del Mercosur a 7Paginas, el tránsito permaneció cortado en ambos sentidos durante varias horas, afectando el flujo vehicular entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

El incidente ocurrió sobre el Puente Urquiza, uno de los pasos más transitados de la región, lo que generó demoras y complicaciones para quienes circulaban por la zona.

Trabajo de emergencia y normalización

En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos Voluntarios de Zárate, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas y controlar la situación.

Inicialmente, el tránsito fue habilitado de manera parcial: en sentido sur-norte quedó liberado, mientras que en la mano contraria se asistía la circulación por un solo carril, debido a las tareas de remoción del vehículo siniestrado.

Finalmente, pasadas las 19 horas, las autoridades informaron que ambas manos quedaron nuevamente habilitadas, normalizando la circulación en el sector.

Recomendaciones y situación

Durante el operativo, personal de seguridad vial organizó el tránsito y brindó indicaciones a los conductores, solicitando respetar las señales, evitar maniobras imprudentes y mantener la calma ante las demoras.

Hasta el momento, no se brindó información oficial sobre la cantidad de vehículos involucrados ni sobre posibles víctimas.

Desde los organismos competentes recomendaron a quienes transiten por la Ruta Nacional 12 mantenerse informados sobre el estado del tránsito y, en caso de ser necesario, optar por rutas alternativas ante eventuales demoras.