Incendio en Colonia Ayuí: un acoplado cargado con carbón ardió y las llamas alcanzaron a otro

Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo en Colonia Ayuí provocó importantes daños en un semirremolque cargado con carbón y terminó afectando también a otro acoplado que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

Según se informó a 7Páginas, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando un vecino alertó sobre la presencia de fuego en un predio destinado al estacionamiento de acoplados, ubicado sobre Avenida Patria.

Al llegar al lugar, personal de Comisaría Colonia Ayuí constató que un semirremolque perteneciente a una empresa de transporte presentaba un incendio de consideración en la parte trasera.

Las llamas alcanzaron a otro acoplado

La intensidad del fuego, sumada a los fuertes vientos que se registraban en ese momento, hizo que las llamas alcanzaran a un segundo acoplado estacionado cerca.

En el vehículo cargado con carbón resultaron afectados parte de la carga, cuatro cubiertas y la lona protectora, mientras que el segundo acoplado sufrió daños en dos cubiertas y en el sector delantero izquierdo.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, quienes realizaron las tareas necesarias para controlar y extinguir el incendio.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el origen del fuego sería accidental, aunque se llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se inició el siniestro.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y solo se registraron daños materiales