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Miércoles 16 de septiembre de 2026
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Incendio en la Estación Central de Concordia: investigan si fue provocado por personas en situación de calle

El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles. Trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios para evitar que el fuego destruyera toda la formación. Un vagón resultó consumido por completo y otros dos sufrieron daños parciales.
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Redacción 7Paginas

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Alrededor de las 09:30 horas de este miércoles, una alerta por un foco ígneo de gran magnitud movilizó a los servicios de emergencia hacia la playa de maniobras de la Estación Central de trenes de Concordia.

Ante el aviso, dos dotaciones del cuerpo de Bomberos Voluntarios —integradas por una unidad autobomba y un camión cisterna— se desplazaron rápidamente al lugar para intervenir sobre las llamas que devoraban una de las estructuras ferroviarias estacionadas en el predio.

Gracias al rápido y coordinado accionar del personal bomberil, se logró circunscribir y sofocar el fuego antes de que afectara a la totalidad de las unidades cercanas. Pese al esfuerzo, el vagón donde comenzó el incendio sufrió pérdidas totales. En tanto, otros dos vagones acoplados a sus extremos resultaron con severos daños parciales producto de la propagación directa del fuego y la intensa radiación térmica.

La hipótesis sobre el origen del fuego

Aunque las pericias técnicas para determinar la causa exacta continúan en desarrollo bajo rigurosa investigación, los primeros indicios preliminares apuntan a un factor humano.

Las primeras estimaciones sugieren que el siniestro habría sido provocado accidental o intencionalmente por tres personas en situación de calle que utilizaban habitualmente la unidad siniestrada como refugio precario. La policía y los peritos avanzan en las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho.

Con informacion de prensa Bomberos Voluntarios Concordia

Redaccion de 7Paginas