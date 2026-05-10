Incendio en la peatonal: Importantes daños materiales provocaron las llamas en una reconocida tienda de Concordia

Momentos de tensión se vivieron en pleno microcentro de la ciudad durante las primeras horas de este domingo. Un incendio de magnitud afectó las instalaciones de “Hidalgo”, una tradicional tienda ubicada sobre la peatonal Entre Ríos, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

El alerta ingresó a los cuarteles cerca de las 02:50 horas. Ante el aviso de un foco ígneo en el interior del comercio, se comisionaron de inmediato dotaciones de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, quienes al llegar se encontraron con un incendio ya declarado.

Intenso trabajo y daños

Los efectivos debieron trabajar intensamente durante aproximadamente una hora y media para combatir el avance del fuego y evitar que las llamas se propagaran a locales linderos. Gracias al rápido accionar, se logró sofocar el incendio, aunque el panorama puertas adentro del local era desolador: el fuego provocó daños materiales de gran importancia en mercadería y mobiliario.

Afortunadamente, al momento del siniestro no se encontraban personas en el establecimiento, por lo que no hubo que lamentar lesionados.

Investigación en curso

Finalizadas las tareas de enfriamiento, se dio inicio a las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego. Las causas del siniestro se encuentran en etapa de investigación y las tareas periciales quedaron a cargo del Licenciado Comisario Jorge Martínez y del perito de turno, Sargento Juan Cruz Ramírez, ambos pertenecientes a la Sección Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos.

Con información y fotos de Concordia policiales

Redaccion de 7Paginas