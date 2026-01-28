Incendio en un lateral del campo de golf de Concordia

Según pudo registrar un cronista de 7Paginas, las llamas comenzaron a propagarse con rapidez, lo que motivó la inmediata intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios, junto a personal de Bomberos Zapadores de la Policía, quienes trabajaron intensamente para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera a sectores sensibles del lugar.

De acuerdo a las primeras estimaciones, las altas temperaturas registradas durante la jornada y la presencia de abundante pasto seco habrían sido los factores determinantes en el inicio del incendio, aunque no se descartan otras hipótesis.

Cabe señalar que hacia el sector norte del predio se encuentra instalada una antena de telefonía celular, ubicada muy cerca de la zona hasta donde avanzaron las llamas, lo que incrementó la preocupación durante el desarrollo del operativo.

Siempre según lo observado por 7Paginas, en el interior del campo de golf continúan trabajando al menos dos dotaciones de bomberos y, al cierre de esta nota, el incendio se encontraba controlado, sin que se informaran personas heridas ni daños mayores en estructuras.