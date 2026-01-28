7PAGINAS

Miércoles 28 de enero de 2026
Incendio en un lateral del campo de golf de Concordia

Un incendio se desató en la tarde de este miércoles en uno de los laterales del campo de golf de Concordia, generando preocupación entre vecinos y transeúntes de la zona. El foco ígneo se inició alrededor de las 19:40 horas sobre avenida Monseñor Rösch al 3800, dentro del predio del Golf Club.
Redacción 7Paginas

Según pudo registrar un cronista de 7Paginas, las llamas comenzaron a propagarse con rapidez, lo que motivó la inmediata intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios, junto a personal de Bomberos Zapadores de la Policía, quienes trabajaron intensamente para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera a sectores sensibles del lugar.

De acuerdo a las primeras estimaciones, las altas temperaturas registradas durante la jornada y la presencia de abundante pasto seco habrían sido los factores determinantes en el inicio del incendio, aunque no se descartan otras hipótesis.

Cabe señalar que hacia el sector norte del predio se encuentra instalada una antena de telefonía celular, ubicada muy cerca de la zona hasta donde avanzaron las llamas, lo que incrementó la preocupación durante el desarrollo del operativo.

Siempre según lo observado por 7Paginas, en el interior del campo de golf continúan trabajando al menos dos dotaciones de bomberos y, al cierre de esta nota, el incendio se encontraba controlado, sin que se informaran personas heridas ni daños mayores en estructuras.