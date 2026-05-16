Incendio fatal en Concordia: peritajes revelan cómo se habría originado el fuego en el barrio Martín Fierro

A medida que avanzan las horas, se conocen nuevos y reveladores detalles sobre el trágico incendio ocurrido durante la medianoche del sábado en la intersección de calles Gualeguay y Saavedra, en la zona sur de Concordia. Los trabajos periciales en el lugar permitieron establecer la principal hipótesis sobre cómo se desencadenó el foco ígneo que le costó la vida a un vecino de la zona.

El hecho fue advertido formalmente alrededor de las 00:45 horas, cuando el personal de la Comisaría Segunda recibió un alerta vecinal sobre un principio de incendio en una vivienda de la jurisdicción.

Al arribar la patrulla, los efectivos constataron que las llamas —focalizadas puntualmente en un dormitorio— ya habían sido controladas gracias al rápido accionar de los habitantes de la cuadra. Sin embargo, al ingresar al sector afectado, se encontraron con el panorama más temido: una persona sin vida sobre una de las camas.

Las pericias en la escena

Bajo las directivas del fiscal de turno, el Dr. Martín Núñez, en el inmueble trabajaron de forma coordinada el perito de la Sección Bomberos y especialistas de la División Policía Científica. El equipo técnico desplegó tareas de fotografía forense, planimetría, levantamiento de indicios y reconstrucción del espacio físico.

A partir de este exhaustivo análisis, los investigadores determinaron que el siniestro se habría iniciado en una de las camas de la habitación para luego propagarse rápidamente hacia una segunda cama, que era donde dormía la víctima fatal. Un elemento clave incorporado a la causa fue el hallazgo de múltiples colillas de cigarrillos esparcidas sobre el piso del mismo cuarto, lo que refuerza la teoría de un descuido accidental.

En la propiedad también se encontraba el hermano del fallecido, quien al momento de desatarse el fuego descansaba en una habitación separada, lo que le permitió resultar ileso de la situación.

Traslado a la morgue e informe médico

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia de rigor. De acuerdo con el informe médico forense preliminar, el cadáver presentaba: Quemaduras graves en las vías aéreas, Carbonización en la parte superior del cuerpo y Signos de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, lo que se perfila.

Con información de Ahora

Redaccion de 7Paginas