Incertidumbre: PAMI informó que el Sanatorio Concordia dejará de atender a unos 15.000 afiliados desde el 1° de septiembre

Una nueva preocupación se instaló entre los jubilados y pensionados de Concordia luego de que PAMI comunicara que el Sanatorio Concordia dejará de prestar servicios a los afiliados del Instituto a partir del martes 1° de septiembre de 2026.

La información fue transmitida mediante un comunicado firmado por la Dra. Candelaria Quintana, jefa del Departamento Médico de PAMI-UGL XXXIV, dirigido a los responsables de los servicios de emergencias médicas de la ciudad.

Según se indicó oficialmente, el cese del convenio con el Sanatorio Concordia dejará transitoriamente sin cápita asignada para internación a aproximadamente 15.000 afiliados de PAMI de Concordia.

Desde la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados señalaron a 7Paginas, que realizaron averiguaciones con Andrés Lemessof, director del Sanatorio Concordia, quien les confirmó que la institución recibió la misma comunicación y que, desde el 1° de septiembre, dejará de atender por PAMI.

Ante esta situación, la organización convocó a jubilados y pensionados a concentrarse este martes a las 10 de la mañana frente a la sede de PAMI, con el objetivo de reclamar respuestas y conocer qué medidas adoptará el organismo para garantizar la atención de los miles de afiliados afectados.

“Queremos reclamar por los 14.000 afiliados con cápita en el Sanatorio Concordia y saber qué actitud va a tomar PAMI”, expresaron desde la Mesa Coordinadora.

Qué informó PAMI

En su comunicación, la jefa del Departamento Médico de PAMI aclaró que la interrupción del convenio “no significa que los afiliados queden sin atención ni cobertura sanitaria”.

Frente a la nueva situación, PAMI estableció que los servicios de emergencias deberán orientar a los pacientes hacia los efectores públicos de acuerdo con la complejidad de cada caso.

El Hospital Delicia Concepción Masvernat será destinado prioritariamente a patologías quirúrgicas, traumatológicas y de alta complejidad, además de pacientes con códigos naranja o rojo, que requieran shock room, resolución quirúrgica o internación de alta complejidad.

Por su parte, el Hospital Felipe Heras atenderá patologías de mediana y baja complejidad que puedan ser evaluadas y resueltas dentro de su capacidad asistencial.

PAMI remarcó que el Felipe Heras no cuenta con Traumatología, Cirugía ni Unidad de Terapia Intensiva (UTI), por lo que los pacientes que requieran esas especialidades deberán ser derivados al efector correspondiente.

Piden evitar la saturación del Masvernat

La comunicación de PAMI también solicita especialmente a los servicios de emergencias que no deriven sistemáticamente a todos los afiliados al Hospital Masvernat, sino que orienten cada caso de acuerdo con la complejidad que presente el paciente.

Una vez realizada la evaluación en la guardia, será cada efector el que determine la conducta a seguir: alta, internación o derivación.

En aquellos casos en los que sea necesaria una internación y no exista disponibilidad de camas o la complejidad requerida, el Departamento Médico de PAMI podrá intervenir para coordinar la derivación hacia otro prestador de la red, dentro o fuera de Concordia.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es garantizar la atención de los afiliados y, al mismo tiempo, realizar un uso coordinado de los recursos sanitarios disponibles.

Mientras tanto, desde la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados buscan que la situación sea explicada públicamente y reclaman precisiones sobre qué prestador asumirá la atención de los miles de afiliados que hasta ahora tenían asignada su cápita en el Sanatorio Concordia.

La convocatoria frente a la sede local de PAMI será este martes a las 10, donde los jubilados esperan obtener respuestas de las autoridades.