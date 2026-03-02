Incidentes durante la movilización docente en el centro de Concordia

El hecho ocurrió alrededor de las 11, en momentos en que los docentes se encontraban organizando la columna en la esquina de Urquiza y 1º de Mayo. Según pudo constatar un cronista de 7Paginas presente en el lugar, un joven apareció repentinamente y comenzó a insultar a los participantes de la protesta, manifestando su enojo por la interrupción del tránsito.

Insultos y agresiones

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, el individuo se mostró visiblemente alterado y comenzó a discutir con algunos de los docentes. La situación escaló cuando lanzó golpes de puño contra quienes intercambiaban palabras con él, generando preocupación entre los presentes.

Si bien el incidente se extendió por pocos minutos, el clima se tornó tenso y alteró el normal desarrollo de la concentración. Algunos manifestantes expresaron que el agresor “estaba mandado para romper la marcha”, aunque no hubo confirmación oficial sobre esa versión.

La marcha continuó por el centro

Superado el momento de violencia, la extensa columna avanzó por calle Urquiza y recorrió distintas arterias céntricas, pasando frente a la sede de la Departamental de Escuelas.

La movilización fue convocada por Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en el marco del paro nacional impulsado por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Durante el recorrido, los docentes expresaron consignas contra la gestión provincial y reclamaron mejoras salariales, en línea con el conflicto paritario que atraviesa el sector.

Pese al incidente aislado, la manifestación continuó su desarrollo con normalidad y sin nuevos episodios de violencia.