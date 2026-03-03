Incidentes en Concordia: el cantante de Chajarí afirmó que jubilados y docentes iniciaron la discusión y negó ser guardaespaldas de Azcué o Frigerio

En declaraciones realizadas este martes por la mañana en Radio Show de Chajarí, en diálogo con el periodista Luis Álvarez, Género sostuvo que los episodios se produjeron cuando intentaba circular por una calle que se encontraba interrumpida por la manifestación.

Según relató, se encontraba en Concordia realizando trámites y entregas particulares cuando, guiado por el GPS, desembocó en la zona donde se desarrollaba la protesta. Indicó que permaneció varios minutos detenido en medio del tránsito hasta que decidió descender de su vehículo para consultar por qué no se habilitaba al menos media calzada para permitir la circulación.

“Yo estaba trabajando y necesitaba seguir mi recorrido. Tengo derecho a trabajar y a utilizar la vía pública”, afirmó. De acuerdo a su testimonio, inicialmente se dirigió a los manifestantes “de buena manera”, pero aseguró que recibió insultos y empujones, lo que —según dijo— derivó en el momento de mayor tensión que quedó registrado en videos difundidos públicamente.

Género negó haber agredido físicamente a alguna persona. “No tiré ningún golpe de puño, eso es totalmente falso”, remarcó. También explicó que llevaba las llaves del vehículo en la mano “sin ninguna intención agresiva”, luego de que en redes sociales se interpretara ese gesto como una actitud intimidante.

En ese sentido, manifestó que evalúa iniciar acciones legales por lo que considera “calumnias e injurias”, tanto por publicaciones en medios digitales como por comentarios en redes sociales. Afirmó además haber recibido amenazas a través de mensajes privados.

Niega ser custodio de Azcué o Frigerio

Otro de los puntos que aclaró durante la entrevista fue su supuesto vínculo con el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y el gobernador Rogelio Frigerio. Algunos dirigentes del PJ entrerriano lo señalaron como presunto integrante de un equipo de seguridad vinculado a esos espacios.

“Yo no soy guardaespaldas de nadie. No trabajo para ningún político ni los conozco personalmente”, aseguró. Explicó que en el pasado intentó iniciar un emprendimiento de seguridad privada en Chajarí, lo que motivó la difusión de algunas fotografías promocionales, pero que el proyecto no avanzó por cuestiones administrativas.

El cantante subrayó que trabaja de manera independiente realizando viajes, repartos y actividades vinculadas a la música. “No soy empleado de nadie. Trabajo por mi cuenta”, afirmó.

Posibles denuncias cruzadas

Durante la entrevista también se le consultó sobre versiones que indican que habría sido denunciado por un representante gremial docente y por un fotógrafo presente en el lugar. Al respecto, señaló que hasta el momento no fue notificado formalmente, pero que tiene previsto presentarse ante la Justicia para realizar su descargo.

Asimismo, citó el artículo 194 del Código Penal argentino, referido a la interrupción del transporte, para fundamentar su postura sobre el derecho a la libre circulación. No obstante, aclaró que no está en contra del reclamo docente. “Apoyo a los maestros y entiendo su situación, pero creo que no es la manera de protestar”, expresó.

Por último, sostuvo que actuó solo y negó haber formado parte de algún grupo organizado. “Ellos eran muchos y yo estaba solo. Fui a reclamar mi derecho a circular”, concluyó.

