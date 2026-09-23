Incidentes en la Plaza 25 de Mayo: jubilados denunciaron “represión” y la Policía aseguró que solo fueron identificados

La tradicional marcha de los jubilados y pensionados de Concordia, que cada miércoles se concentra en la Plaza 25 de Mayo, terminó este miércoles con un incidente que generó versiones contrapuestas entre los manifestantes y la Policía de Entre Ríos.

El hecho fue denunciado públicamente por el dirigente de los jubilados Ramón Cabrera, quien sostuvo que se trató de una acción represiva. Desde la Policía, en tanto, explicaron que se trató de un procedimiento de identificación en el marco de una causa iniciada por oficio de la policia y que luego tuvo corrimiento a la fiscal de turno, doctora Andrea Conti.

La denuncia de los jubilados

En un audio enviado a la redacción de 7Páginas, Cabrera manifestó que los jubilados habían sufrido “una suerte de represión” y cuestionó que tres de sus compañeros fueran llevados a la Jefatura.

Según explicó, la quema de la cartulina fue una acción simbólica realizada durante la protesta para expresar el rechazo a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la postura adoptada por el presidente argentino Javier Milei.

El dirigente vinculó además la movilización con los reclamos que los jubilados vienen realizando por la situación del PAMI, las políticas de ajuste y las condiciones que atraviesa el sector.

Cabrera señaló también que durante la jornada se había realizado un homenaje a Eva Perón, en referencia a la conquista del voto femenino, y recordó las movilizaciones que los jubilados vienen protagonizando en distintos puntos del país.

“Nosotros no vamos a abandonar la calle”, afirmó el dirigente, quien sostuvo que continuarán con las protestas y los reclamos por los derechos de los jubilados.

La versión de la Policía

Desde la Policía de Entre Ríos dieron otra versión de lo sucedido y remarcaron que no hubo detenidos ni un operativo represivo.

Según explicaron a 7Páginas, la fuerza ya había recibido anteriormente quejas por la quema de banderas en la Plaza 25 de Mayo.

Este miércoles, mientras se desarrollaba la marcha, desde el Comando Radioeléctrico recibieron un aviso sobre personas que estarían “flameando una bandera con fuego”.

A partir de esa comunicación, personal policial observó las cámaras de seguridad y constató la situación. Los efectivos se acercaron entonces a los manifestantes y les solicitaron que desistieran de la acción.

De acuerdo con la explicación brindada por la fuerza, los manifestantes finalmente quemaron por completo la bandera, por lo que se dispuso que tres de ellos concurrieran a la Jefatura Departamental para ser identificados.

Desde la Policía aclararon que no fueron trasladados por la fuerza, sino que se les solicitó que concurrieran a la dependencia policial para completar el procedimiento.

Una causa por “intimidación pública”

La fuerza informó además que la intervención se produjo en el marco de una actuación policial de oficio y que luego la fiscal Andrea Conti inició una causa penal por el presunto delito de intimidación pública.

Tambien aseguraron a 7Páginas que todo lo actuado se desarrolló “dentro de lo normal” y que no hubo personas detenidas.

“No se detuvo a nadie”, señalaron desde la fuerza, al explicar que solamente tres manifestantes concurrieron a la Jefatura Departamental para ser identificados, en el marco de la investigación iniciada por la Fiscalía.

También indicaron que existen testigos y registros de las cámaras de seguridad, elementos que forman parte de las actuaciones.

Así, el episodio ocurrido durante la tradicional marcha de los jubilados quedó atravesado por dos interpretaciones: los manifestantes consideran que el procedimiento fue una forma de represión y una advertencia para desalentar sus protestas, mientras que la Policía sostiene que se trató de una identificación realizada en el marco de una causa judicial por la quema de una bandera.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad de quienes participaron de la quema.