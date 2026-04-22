Inclusión en marcha: Federación garantiza la prioridad de atención para personas autistas

La ciudad de Federación dio un paso fundamental hacia una comunidad más empática y respetuosa. A través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, el municipio confirmó que ya se encuentra en plena vigencia el cumplimiento de la Ordenanza N° 2578, la cual establece la prioridad de atención para personas autistas y sus acompañantes.

Esta normativa no solo busca agilizar trámites o consultas, sino fundamentalmente acompañar y comprender las necesidades específicas de las personas con autismo, garantizando que los espacios públicos sean lugares de contención y respeto.

Identificación y accesibilidad

Para asegurar que la medida sea efectiva y visible, cada dependencia municipal y cada centro de salud local contará con cartelería de prioridad. Además, se implementó el uso de pulseras azules, un elemento distintivo que permitirá al personal administrativo y sanitario identificar rápidamente a las personas autistas para brindarles una atención adecuada y humanizada.

«Es fundamental generar espacios más accesibles donde cada persona se sienta respetada. Trabajamos por la igualdad de derechos y una atención más humana para todos y todas», señalaron desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud.

Llamado al sector privado

Desde el municipio destacaron que la inclusión no debe limitarse al ámbito público. Por este motivo, invitaron formalmente a los comerciantes y al sector privado de la ciudad a replicar esta iniciativa en sus locales.

«Estamos convencidos de que, entre todos, podemos construir una comunidad más inclusiva. Sumar la prioridad de atención en el sector comercial sería un avance enorme para las familias federaenses», explicaron las autoridades locales.

Con la implementación de esta ordenanza, Federación se posiciona como una ciudad que prioriza la accesibilidad cognitiva y el bienestar de todos sus ciudadanos, eliminando barreras y fomentando una convivencia más solidaria.