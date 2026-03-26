Inclusión financiera: Adultos mayores de Concordia se capacitan para el manejo seguro de su dinero y la prevención de estafas

En un mundo cada vez más digitalizado, la brecha tecnológica puede convertirse en un factor de vulnerabilidad para la tercera edad. Con este diagnóstico, la Municipalidad de Concordia impulsó el taller “Aprendé a cuidar tu dinero”, una iniciativa novedosa que busca empoderar a los adultos mayores en el manejo de sus finanzas personales.

Según lo informado a 7Paginas, la actividad tuvo lugar en el Centro de Convenciones Concordia y contó con la disertación del Mg. Maximiliano Rodríguez, gerente de la sucursal local del Banco BBVA. El objetivo central fue brindar conocimientos prácticos sobre el uso de canales electrónicos y, fundamentalmente, la prevención de estafas virtuales, un delito que acecha frecuentemente a este sector de la población.

Trabajo articulado

El Secretario de Hacienda y Coordinación de Gabinete, Pablo Ferreyra, resaltó la importancia de la alianza entre el Estado y el sector privado. “Para nosotros es prioridad acompañar a los adultos mayores, facilitando espacios de formación en relación a herramientas bancarias y el uso responsable de los servicios. Es algo sumamente necesario hoy en día”, expresó el funcionario.

Asimismo, Ferreyra valoró la predisposición de la entidad bancaria para aportar profesionales capacitados que brinden información útil para la vida cotidiana de los vecinos.

Conocimiento para replicar

Por su parte, el capacitador Maximiliano Rodríguez explicó que la jornada se centró en «conocimientos tecnológicos y herramientas de utilidad para el uso hogareño». El enfoque no fue solo individual, sino multiplicador: “La idea es que los participantes se lleven educación financiera para que puedan replicarla con sus amigos, allegados o familiares”, sostuvo.

El taller fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, el Departamento de Políticas de la Tercera Edad y la Secretaría de Hacienda.

Presencias

Del encuentro participaron también el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el director de Asociativismo y Cooperativismo, Ariel Gorostegui; el director de Atención Ciudadana, Guido Di Gioia; y la jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal.