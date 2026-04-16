Incógnita en el Concejo: El bloque justicialista retiró pedidos de informes sobre el boleto estudiantil y contrataciones directas

Una situación inesperada marcó el ritmo de la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de este jueves. Durante la lectura del orden del día, el bloque de concejales del Partido Justicialista decidió retirar dos pedidos de informes, generando sorpresa tanto en el recinto como en el arco político local.

El pedido de Carolina Amiano

Fue la concejal Carolina Amiano quien pidió la palabra para solicitar formalmente que se retiraran del tratamiento parlamentario los expedientes 29.005 y 29.006. La justificación brindada por la edil peronista fue escueta: “Teniendo en cuenta que hablamos con el bloque y vamos a hacer otro tipo de presentación”, afirmó de manera textual.

Los expedientes en cuestión no eran temas menores:

Expte. Nº 29.005: Un pedido de informe respecto al subsidio del boleto estudiantil.

Expte. Nº 29.006: Un pedido de informe sobre las contrataciones directas realizadas por el Municipio en el marco de la emergencia ambiental.

El factor Satalía Méndez y la cuestión de las firmas

Toda esta maniobra política se da en un contexto particular dentro del bloque opositor. Recientemente, el concejal Guillermo Satalía Méndez solicitó una licencia por problemas de salud, lo que lo mantendrá alejado del recinto por el término de 8 sesiones.

Fuentes legislativas advierten que este movimiento podría estar vinculado a una cuestión de reglamentación interna: para solicitar pedidos de informes se requiere un mínimo de cuatro firmas. Con la ausencia de Satalía Méndez, surge el interrogante de si el bloque cuenta con el respaldo numérico necesario para sostener dichos expedientes o si el retiro responde a una estrategia de «reagrupamiento».

Resta saber cuál será ese «otro tipo de presentación» que anunció Amiano y si la ausencia prolongada de uno de sus integrantes obligará al bloque del PJ a modificar su dinámica de trabajo en las sesiones venideras.

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