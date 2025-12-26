Independiente tiene en carpeta al concordiense Lucas Robertone

El entrerriano se encuentra en el Almería de España y es el elegido por Quinteros, pero su llegada no es fácil. Según el entorno del jugador la salida del club es viable, pero no para la situación económica de Independiente. Almería pide 3.000.000 de dólares por el pase y el contrato del mediocampista es elevado. Además, interesa en Vélez, club donde se formó y debutó, y en Racing.

El volante de 28 años, nacido en Concordia, esta temporada disputó 12 partidos con la camiseta del club español, donde no convirtió ni asistió.