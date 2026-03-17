Indicaron que en 2025 la OSER amplió su cobertura en más de 290 mil prestaciones

Los datos oficiales elevados a la Oficina Provincial de Presupuesto indican que, lejos de una retracción en los servicios, la obra social amplió la cobertura en la mayoría de los principales rubros de atención médica.

Crecimiento en consultas e internaciones

En el caso de las consultas médicas, durante 2025 se contabilizaron 1.123.005 atenciones, frente a 1.046.482 registradas en 2024. Esto representa un aumento de 76.523 consultas, equivalente a un crecimiento del 7,31%.

Por su parte, las internaciones también evidenciaron una suba: se registraron 43.036 en 2025, mientras que el año anterior habían sido 41.775, lo que implica un incremento del 3,02%.

Más prácticas y medicamentos

En cuanto a prácticas médicas —que incluyen estudios como radiografías, ecografías, análisis bioquímicos y resonancias—, OSER cubrió 3.869.269 prestaciones durante 2025, superando las 3.752.551 de 2024. Esto se traduce en 116.718 prácticas adicionales, con una suba del 3,11%.

Asimismo, la cobertura de medicamentos también mostró un crecimiento. Se registraron 1.836.018 recetas en 2025, frente a 1.739.651 del año previo, lo que representa un incremento de 96.367 recetarios, equivalente al 5,54%.

Balance general

En términos globales, el conjunto de estas prestaciones representa un aumento total de 290.869 coberturas adicionales, con un crecimiento promedio del 4,75% interanual.

Desde la obra social destacaron que estos números permiten poner en contexto algunos cuestionamientos recientes: “A pesar de que el sistema sanitario atraviesa una etapa de fuerte presión económica, la cobertura no solo se sostuvo sino que se amplió. Esto es gracias al orden, la reducción del déficit y la gestión de nuevos convenios que beneficien a los afiliados”, señalaron.

No obstante, desde OSER reconocieron que el escenario aún presenta desafíos, aunque remarcaron que el objetivo de la gestión continúa siendo optimizar los recursos, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar la continuidad de las prestaciones para sus afiliados.