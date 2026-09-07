Indignación de una emprendedora de Federación tras ser víctima de un robo: “No deberían pasar estas cosas”

Según trascendió, un menor de edad, que atravesaría problemas de consumo, habría protagonizado distintos robos contra propiedades privadas en la ciudad. Uno de los hechos tuvo como víctima a la propietaria de un establecimiento hotelero, Lucrecia Jaureguiberry, quien decidió utilizar las redes sociales para expresar su bronca y dar a conocer lo sucedido.

Además de su descargo, la vecina publicó un video en el que, según denunció, se puede observar claramente el momento en que el menor ingresa a su propiedad.

De acuerdo a su relato, el delincuente se habría llevado el dinero destinado al cambio de la caja, aunque para llegar hasta el lugar provocó importantes daños y destrozos.

La publicación de Jaureguiberry generó indignación y vuelve a poner en debate la problemática de la delincuencia juvenil y la situación de jóvenes atravesados por consumos problemáticos.

“Detrás de un hotel hay años de trabajo y sacrificio”

En su descargo, la emprendedora manifestó:

“Hoy tengo mucha bronca. Muchísima. Porque detrás de un hotel no hay solamente paredes, habitaciones y cosas materiales. Hay años de trabajo, sacrificio, empleados, familias y sueños”.

Luego explicó que, si bien en esta oportunidad no se llevaron una gran cantidad de bienes, los daños ocasionados fueron importantes.

“Esta vez no se llevaron grandes cosas. Se llevaron el cambio de la caja. Pero para llegar hasta ahí rompieron todo lo que encontraron a su paso”.

Y agregó:

“Quizás el dinero que se llevaron no sea una fortuna. Pero los destrozos, el daño y la impotencia de entrar y encontrarte con tu lugar de trabajo destruido no tienen precio”.

La empresaria también rechazó que este tipo de situaciones sean naturalizadas.

“No quiero escuchar ‘son cosas que pasan’. No. No deberían pasar”.

Finalmente, dejó planteada una reflexión que funciona como un llamado de atención frente a una problemática que preocupa cada vez más a la comunidad.

“Sea mayor o menor de edad, hay algo que como sociedad tenemos que empezar a preguntarnos: ¿en qué momento dejamos de entender que el trabajo y lo ajeno se respetan?”.

La publicación de la vecina y el video difundido en las redes sociales buscan visibilizar una situación que genera preocupación entre los vecinos y emprendedores de Federación y constituye, además, un llamado de atención a las autoridades judiciales y policiales para abordar una problemática que combina hechos delictivos, menores de edad y consumos problemáticos.

Redaccion de 7Paginas