Indignación en Federación: Liberaron a los padres de Luana y los vecinos preparan una marcha de repudio

La calma de este mediodía en Federación se rompió abruptamente con una noticia que corrió como reguero de pólvora por las redes sociales: la justicia dispuso la inmediata liberación de los padres de Luana, la adolescente con discapacidad que fue hallada sin vida y en avanzado estado de descomposición en su vivienda del barrio 58 Viviendas.

A pesar de que la fiscal Josefina Penón había solicitado inicialmente 30 días de prisión preventiva para ambos padres —bajo la carátula de abandono de persona seguido de muerte—, una orden con la firma del Juez de Garantías, Sergio Rondoni Caffa, revocó la detención y ordenó que la pareja recupere la libertad de forma instantánea.

Un clima de profundo malestar

La decisión judicial generó una reacción de bronca e incredulidad en una comunidad que aún no sale del asombro por los macabros detalles del caso. Cabe recordar que la autopsia reveló que la menor llevaba aproximadamente un mes fallecida dentro de su habitación, mientras sus progenitores continuaban con su rutina diaria.

Karmen Ríos, reconocida vecina por su participación en diversos movimientos sociales, dialogó con 7Paginas y reflejó el sentimiento general: “Enseguida fueron muchos los vecinos que se han comunicado para manifestar su indignación. Estamos muy dolidos con lo que le pasó a Luana y ahora esta noticia aumenta el dolor en Federación”.

Pedido de alejamiento para la Fiscal y el Juez

El malestar de los vecinos no solo apunta a la pareja liberada, sino también al desempeño de las autoridades judiciales. Según Ríos, el descontento es tal que ya se está organizando una movilización masiva para los próximos días.

“La gente quiere salir a la calle para repudiar esta decisión de la justicia, y pedir el alejamiento de la fiscal Penón y del juez Rondoni Caffa”, sentenció la referente social a nuestro medio.

El caso que estremece a la provincia

Luana, de 15 años y con parálisis cerebral, fue encontrada muerta el pasado jueves. Los peritajes forenses fueron contundentes al señalar que la data de muerte era de al menos 30 días, periodo en el cual la madre habría impedido el ingreso de familiares al cuarto alegando una «enfermedad contagiosa».

La liberación de los imputados en una etapa tan sensible de la investigación ha puesto a la justicia de Federación bajo la lupa de una sociedad que exige respuestas claras y que ya se prepara para hacerse escuchar con fuerza en la vía pública.

Al cierre de esta edición, se multiplican las convocatorias en grupos de WhatsApp y redes sociales para definir el horario y punto de concentración de la marcha de repudio.