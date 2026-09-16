Indignación en La Criolla: aseguran que nadie apareció a reparar la escuela que peligra con derrumbarse después del temporal

La situación de la Escuela N.º 64 de La Criolla volvió a generar preocupación e indignación entre las familias y vecinos de esa localidad, luego de que el director departamental de Escuelas, Alejandro Ramírez, asegurara públicamente que las tareas de reparación del establecimiento comenzaron poco después del fuerte temporal que azotó la zona en julio.

Las declaraciones fueron realizadas por Ramírez en una entrevista con Canal 2 de Concordia, donde sostuvo que las obras de refacción se habían iniciado al día siguiente de la tormenta y que una cuadrilla dependiente del Consejo General de Educación (CGE) había comenzado a trabajar en la institución.

Sin embargo, vecinos de La Criolla se comunicaron con 7Páginas para expresar su desacuerdo con esa versión y asegurar que, hasta el momento, no observaron el inicio de las obras anunciadas.

“Esto no es así”

Paula, una de las integrantes de la comunidad educativa que viene reclamando por la situación, manifestó a 7Páginas su preocupación por el estado del establecimiento.

“Hace dos meses La Criolla sufrió un fuerte impacto que nos dejó el temporal. A causa del mismo, la escuela primaria donde estudian muchos niños del pueblo sufrió roturas y está en riesgo de derrumbe”, sostuvo.

La vecina explicó que distintas personas se acercaron para observar los daños y evaluar la situación, pero cuestionó que las reparaciones anunciadas todavía no se hayan concretado.

“Nos han dicho y se ha dicho públicamente que el día de ayer martes comenzó la cuadrilla y esto no es así”, afirmó.

El reclamo se produce pocos días después del abrazo simbólico realizado por las familias de los alumnos, mediante el cual la comunidad educativa buscó visibilizar el estado del edificio y reclamar una respuesta concreta por parte de las autoridades.

“Queremos una pronta solución para nuestros gurises”

Las familias sostienen que la prioridad debe ser garantizar condiciones adecuadas para que los alumnos puedan continuar con sus actividades educativas.

“Pedimos que se haga público y queremos una pronta solución para nuestros gurises, para que ellos tengan un lugar digno donde aprender y dictar sus clases”, expresó Paula.

En otro tramo de su planteo, cuestionó las visitas realizadas al establecimiento y sostuvo: “Quienes nos visitan solo vienen a tomar fotos y no han puesto manos a la obra aún”.

Versiones contrapuestas

De esta manera, quedó planteada una fuerte contradicción entre la versión expresada públicamente por el director departamental de Escuelas y lo que manifiestan familias y vecinos de La Criolla.

Mientras Ramírez aseguró que una cuadrilla del CGE ya comenzó con las tareas de reparación, integrantes de la comunidad educativa sostienen que no vieron personal trabajando en el establecimiento y reclaman que las obras se concreten cuanto antes.

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