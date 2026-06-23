Indignación en Puerto Yeruá por un robo y hechos de vandalismo en la Escuela N° 56

Según informaron desde la institución a 7Paginas, durante el fin de semana personas desconocidas ingresaron al predio escolar y sustrajeron diversos elementos de trabajo y equipamiento utilizados diariamente para el funcionamiento de la escuela.

Entre los objetos robados se encuentran una computadora, una moto guadaña, un inodoro, diez palas y estufas, herramientas y materiales fundamentales para las tareas de mantenimiento y las actividades que se desarrollan en el establecimiento.

Además del robo, los responsables provocaron importantes destrozos en las instalaciones, generando un fuerte malestar entre docentes, familias y vecinos de la localidad. Desde la institución calificaron lo sucedido como un grave hecho de vandalismo que afecta directamente a toda la comunidad educativa.

A través de un comunicado oficial, la Escuela N° 56 expresó su “profundo lamento” por lo ocurrido y repudió enérgicamente estos actos que perjudican el normal desarrollo de las actividades escolares.

Ante esta situación, vecinos y miembros de la comunidad comenzaron a difundir la información con el objetivo de colaborar en la identificación de los elementos sustraídos. Solicitan que cualquier persona que reciba ofertas de venta de una computadora, una moto guadaña, palas, estufas u otros objetos similares informe de inmediato a las autoridades correspondientes.

El hecho generó una gran indignación en Puerto Yeruá, donde la escuela cumple un rol fundamental en la educación de niños y niñas de la zona. Mientras se aguarda el avance de la investigación, la comunidad se mantiene unida en el reclamo de justicia y en la defensa de una institución que trabaja diariamente por el bienestar y la formación de sus estudiantes.