Indignante: atropellaron a un motomandado de Concordia y mientras esperaba la ambulancia, le robaron el celular

Un episodio que mezcla la imprudencia al volante con la falta total de humanidad ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana de este domingo en Concordia. Un joven trabajador de motomandados fue embestido por un automóvil y, en lugar de recibir ayuda de los presentes, terminó siendo víctima de un robo.

Según lo registrado por un cronista de 7Paginas, el siniestro vial tuvo lugar en la intersección de Puente Illia y Rívoli. Allí, por causas que se tratan de establecer, un automóvil Mini Cooper, en el que circulaban dos jóvenes en aparente estado de ebriedad, colisionó violentamente contra una motocicleta Motomel S2 150 conducida por el trabajador.

Lesionado y asaltado

Como consecuencia del impacto, el motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica con diversos golpes en su cuerpo. Mientras esperaba la llegada de la asistencia médica, ocurrió lo increíble: personas que se encontraban en los alrededores, aprovechando su estado de vulnerabilidad e indefensión, le sustrajeron el teléfono celular.

Este acto delictivo no solo representa una pérdida material para el trabajador, sino que le impidió comunicarse de inmediato con su familia para dar aviso de lo sucedido.

Traslado al hospital

Minutos después, el servicio de emergencias 107 arribó al lugar y trasladó al joven al Hospital Masvernat. Según los primeros informes, presentaba politraumatismos y escoriaciones, quedando bajo observación médica para descartar lesiones internas.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y de transito municipal, para labrar las actas correspondientes y realizar los test de alcoholemia a los ocupantes del rodado mayor.