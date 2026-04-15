“Inflación en alza, consumo en caída y bolsillos cada vez más ajustados”, Por Aldo Moretti

La economía argentina vuelve a encender señales de alerta. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido este martes por el INDEC, la inflación de marzo se ubicó en el 3,4%, confirmando una aceleración respecto al 2,9% que se había mantenido durante el primer bimestre del año.

Con este dato, la variación interanual trepó al 32,6%, mientras que el acumulado del primer trimestre cerró en un 9,4%. Lo preocupante para el análisis económico es que el incremento de precios ya corre por encima de la variación del dólar, que en el mismo periodo se situó en torno al 6%. Este registro mensual es el más alto de los últimos doce meses, solo superado por el 3,7% de marzo del año pasado, consolidando una tendencia alcista que ya lleva diez meses consecutivos.

El consumo en jaque y el avance de las deudas

Este escenario inflacionario no ocurre de forma aislada. Se da en un marco de retracción de la actividad económica, salarios que quedan rezagados frente a las góndolas y nuevos aumentos en el precio de los combustibles.

La consecuencia inmediata es una creciente fragilidad en las finanzas de los hogares. Ante la imposibilidad de cubrir los gastos corrientes con el ingreso mensual, cada vez más argentinos recurren al endeudamiento con tarjetas de crédito y préstamos personales. Quienes ya no tienen margen en el sistema bancario, se ven empujados al mercado informal de crédito, con los riesgos que ello conlleva.

Cambios drásticos en la mesa familiar

El encarecimiento de la carne vacuna ha forzado una modificación en los hábitos alimentarios. En diversas regiones del país, la búsqueda de precios ha dado lugar a ofertas que antes eran marginales.

En el sur del país, por ejemplo, ha comenzado a ganar terreno la oferta de carnes alternativas como burro y guanaco, con precios que se ubican por debajo de los $10.000. Estas opciones, junto al pollo y el conejo, se presentan como el último refugio frente a una proteína roja que se vuelve prohibitiva para el trabajador promedio.

Un horizonte complejo

El panorama es nítido y doloroso: ingresos deteriorados y un consumo en retroceso. La inflación de marzo no solo superó las expectativas del mercado —que proyectaba un 3%—, sino que ratifica que la lucha contra el aumento de precios está lejos de ser ganada. Para un sector cada vez más amplio de la sociedad, el desafío ya no es llegar a fin de mes, sino lograr sortear la primera quincena sin caer en una espiral de deuda.