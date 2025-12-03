Infobae destacó el plan de alfabetización impulsado por Azcué en Concordia: la educación como eje para romper el círculo de la pobreza

Por primera vez en su historia, Concordia cuenta con un programa integral, sostenido y territorial de alfabetización de adultos. El plan comenzó en marzo de 2025, bajo la órbita de la Subsecretaría de Educación y Cultura, y en pocos meses ya muestra resultados profundos: vecinos que leen y escriben por primera vez, adultos mayores que recuperan la confianza y la independencia, y comunidades enteras que vuelven a creer en la educación como motor de transformación social.

El programa es conducido por el profesor Carlos Gatto, subsecretario de Educación y Cultura del municipio, un referente con más de cuatro décadas de trayectoria en el ámbito educativo. Al analizar los datos locales de analfabetismo, Gatto tomó una decisión determinante: “No podíamos mirar para otro lado. Teníamos que hacer algo desde el municipio, y hacerlo ya”.

“La alfabetización no es solo un acto pedagógico. Es un derecho fundamental que hoy, con este plan, estamos garantizando. Para mí es profundamente emotivo, porque mis primeros pasos en la educación fueron como maestro alfabetizador. Aprender es libertad. Aprender es el inicio de un camino de oportunidades”, expresó.

Un trabajo territorial que devuelve dignidad

El plan se apoya en un diagnóstico previo realizado junto a la Secretaría de Desarrollo Humano, a través del Plan Relevar, que permitió identificar barrios y personas que necesitaban acceder al proceso de alfabetización. “Había miles de concordienses mayores de 18 años que no sabían leer ni escribir. No podíamos aceptar que eso siguiera ocurriendo en pleno siglo XXI”, explicó Gatto.

Las clases se dictan en distintos barrios de la ciudad, tres veces por semana, con materiales especialmente diseñados para ser accesibles, prácticos y adaptados a la vida cotidiana de los participantes. El enfoque es personalizado, respetando los tiempos y realidades de cada alumno.

Entre las historias que reflejan el impacto del programa, se destaca la de Rosa, de 72 años, vecina del barrio La Bianca: “Toda mi vida dependí de otros para leer un papel. Hoy puedo leer una carta de mi nieto. No hay palabra que alcance para agradecer lo que esto significa para mí”, relató emocionada.

Educación para transformar la ciudad

El intendente Francisco Azcué remarcó que el Plan “Aprender sin Límites” forma parte de una política más amplia que busca romper el círculo de la pobreza desde la educación, la capacitación y el acceso al conocimiento.

“Sabemos que el camino es largo y que los resultados no se ven de un día para otro. Pero si queremos una Concordia distinta, tenemos que animarnos a hacer cosas distintas. Este plan no es asistencialismo: es inversión en el futuro, es creer en nuestra gente”, afirmó el jefe comunal.

Concordia, históricamente señalada como una de las ciudades con mayores índices de postergación social del país, comienza a mostrar una nueva cara a partir de políticas públicas que apuntan a fortalecer derechos básicos.

Al cerrar, Gatto sintetizó el espíritu del programa: “Aprender a leer y escribir es mucho más que un derecho: es la posibilidad de transformar la propia vida. Porque el futuro empieza con una palabra. Y hoy, en Concordia, estamos escribiendo ese futuro juntos”.

