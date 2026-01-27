Información de alto impacto: denuncian irregularidades en el caso Gastón Herlein y piden una investigación a fondo

Según manifestaron a 7Paginas, Gastón Herlein, joven oriundo de Concordia, se encuentra actualmente detenido cumpliendo una condena por un hecho del cual, aseguran, no es responsable. En ese marco, sostienen que existen graves falencias e inconsistencias en el proceso judicial que derivaron en su situación actual.

De acuerdo a lo informado, Herlein habría presentado una manifestación contra el poder jurisdiccional de Entre Ríos, apuntando específicamente contra el Ministerio Público de la Defensa, en la persona del Dr. Sebastián Tito. A raíz de esa presentación, la defensa y los familiares denuncian haber recibido una supuesta contradenuncia dentro del mismo expediente, por los delitos de entorpecimiento de la Justicia y falsa denuncia, impulsada por el procurador Emilcar García.

Sin embargo, según indicaron, ni Gastón Herlein ni su actual defensor, el Dr. Jorge Godoy, habrían sido notificados ni citados formalmente en el marco de dicha contradenuncia, lo que consideran una grave irregularidad procesal.

Ante esta situación, Herlein, su familia, sus abogados y la ONG International Human Rights Commission Global solicitaron que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos analice de manera integral todo el expediente, y actúe con objetividad y apego a la ley al momento de resolver.

Finalmente, agradecieron a los medios de comunicación que difunden el caso y contribuyen a visibilizar el reclamo, al considerar que la exposición pública resulta fundamental para garantizar transparencia y el respeto de los derechos humanos en el proceso judicial.