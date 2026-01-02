Informaron cómo tramitar el servicio TelePASE ante el regreso del cobro de peajes en las rutas 12 y 14

Desde la concesionaria informaron que el trámite puede realizarse de manera online, rápida y segura, a través de distintas plataformas oficiales, facilitando así la adhesión de los usuarios que transitan habitualmente por estas rutas.

El servicio puede gestionarse ingresando al sitio oficial de TelePASE, donde se permite iniciar la adhesión, administrar la cuenta y activar el dispositivo para circular por toda la red habilitada. También se encuentra disponible la opción de adhesión a través de la plataforma MODO, siguiendo los pasos indicados en su sistema digital. Además, los usuarios pueden adherir al servicio mediante la billetera virtual Mercado Pago, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito tradicional.

Desde Autovía del Mercosur destacaron un beneficio importante para quienes utilicen este sistema: los usuarios de TelePASE acceden a un 50 por ciento de descuento en comparación con otros sistemas electrónicos de pago de peajes.

Asimismo, se recordó que TelePASE permite un tránsito más ágil, seguro y ordenado, evitando detenciones innecesarias en las estaciones de peaje y optimizando los tiempos de viaje, especialmente en rutas de alto flujo vehicular.

Finalmente, desde la empresa recomendaron a los usuarios realizar el trámite con anticipación y utilizar únicamente los canales oficiales para obtener información confiable y evitar inconvenientes al momento de circular.