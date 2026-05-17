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Domingo 17 de mayo de 2026
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Informaron qué provocó el corte de energía eléctrica en la zona norte de Concordia

Un importante corte de energía eléctrica afectó durante la madrugada de este viernes a distintos sectores de la zona norte de Concordia, luego de que un vehículo chocara contra un poste del tendido eléctrico frente al Club Los Yaros.
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Redacción 7Paginas

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Según se informó a 7Paginas, el inconveniente se registró en los primeros minutos del día y dejó sin suministro eléctrico a vecinos de Tavella Norte, Colonia Auyí y la zona de ruta 015.

De acuerdo a los datos brindados, el corte se produjo como consecuencia del impacto contra uno de los postes que sostiene conductores eléctricos de media tensión ubicados frente al predio del Club Los Yaros.

Tras el hecho, personal de la Cooperativa Eléctrica de Concordia debió trabajar intensamente realizando distintas maniobras operativas para poder reparar los daños ocasionados y restablecer el servicio.

Las tareas permitieron que el suministro eléctrico se restituyera de manera parcial alrededor de la 1:10 de la madrugada, mientras que la normalización total del servicio se concretó cerca de las 3:20 horas.

Desde la Cooperativa destacaron el trabajo realizado por las cuadrillas que intervinieron durante la madrugada para solucionar el inconveniente y devolver la energía a los sectores afectados.