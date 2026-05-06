Informe Especial: OSER cerró su primer balance con ahorro administrativo, récord de prestaciones y reducción del déficit

El 2025 no fue un año más para la seguridad social en Entre Ríos. El 9 de junio marcó el nacimiento formal de OSER, tras la puesta en vigencia de la Ley 11.202. Según el balance anual presentado recientemente, la gestión logró sortear una crisis heredada y un contexto inflacionario del 31,5%, garantizando la continuidad del servicio y ampliando la cobertura médica en todos sus rubros.

El «Semáforo Económico»: Menos gasto político, más inversión en salud

Uno de los datos más contundentes del balance es la eficiencia en el uso de los recursos. Mientras los gastos de administración se redujeron un 7,4% en términos reales, la inversión en prestaciones directas para los afiliados creció significativamente.

En 2024, el 77% de los recursos se destinaba a prestaciones; en 2025, esa cifra saltó al 88%. Este aumento de «once puntos» en la inversión sanitaria fue posible gracias a una gestión que «compró mejor»: a pesar de que se autorizaron un 5,5% más de recetas, el gasto en farmacia bajó un 24,3% en términos reales mediante controles más estrictos.

Las 1.100 cirugías: Una deuda ética saldada

Uno de los hitos de la gestión fue la realización de 1.100 cirugías que se encontraban en mora por falta de prótesis desde la administración anterior. Esta decisión representó una erogación de $11.000 millones, equivalente a la mitad del déficit total del organismo, pero fue definida por el Directorio como una «reparación necesaria» para la salud de los entrerrianos.

Además, se registró un crecimiento general en la atención:

Consultas Médicas: 1.123.005 (un 7,31% más que en 2024).

Internaciones: 43.036 (un 3,02% más).

Prácticas Médicas: 3.869.269 (un 3,11% más).

Recomposición para los prestadores

Para terminar con los cortes de servicios y asegurar la atención, OSER realizó una recomposición histórica de aranceles. Las prácticas ambulatorias subieron un 26,7% y los valores para sanatorios un 31,9%, ambos por encima de la inflación, devolviendo la previsibilidad al sistema de salud.

El factor humano y la modernización

En el plano institucional, OSER avanzó en la regularización laboral de 212 trabajadores que antes eran monotributistas, eliminando la precariedad dentro del organismo. Asimismo, se puso fin al conflicto con los cuidadores domiciliarios, saldando deudas históricas y acortando los plazos de pago.

La digitalización fue el otro gran pilar. A través de la plataforma MiOSER y la implementación de la receta electrónica, la obra social logró reducir los tiempos de espera y mejorar el control de las auditorías.

Conclusión del balance 2025

Desde el Directorio destacaron que, a pesar de los pronósticos de colapso que circularon durante el debate legislativo de la nueva ley, la obra social respondió «más y mejor».

«En 2025 se mejoró el resultado económico, se aumentaron las prestaciones y se saldaron deudas históricas. Todo lo que se dijo que iba a pasar no ocurrió, y lo que no se decía —el atraso y las prestaciones pendientes— se está resolviendo con transparencia», concluye el documento oficial.