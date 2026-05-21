Infraestructura escolar: la provincia invertirá más de 19 millones de pesos en mejoras edilicias para la Escuela Güemes de Concordia

Con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias de las instituciones educativas de la región, el Gobierno de Entre Ríos llamó a licitación para ejecutar importantes obras de reparación y puesta en valor en la Escuela N° 17 «Martín Miguel de Güemes» de la ciudad de Concordia. La inversión oficial destinada a los trabajos supera los 19 millones de pesos.

Según se informó formalmente, el acto de apertura de sobres para conocer las propuestas de las empresas oferentes se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo a las 10:00 horas, en la sede de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. El proyecto cuenta con un presupuesto asignado de $19.256.262 pesos y establece un plazo de ejecución de 60 días corridos una vez iniciadas las tareas.

El histórico establecimiento educativo, ubicado sobre la calle Próspero Bovino 1520 de la Capital del Citrus, alberga actualmente una comunidad escolar de 923 estudiantes. La intervención del Estado provincial permitirá dar una respuesta definitiva a diversos problemas de infraestructura acumulados, los cuales afectaban el normal desarrollo de las actividades pedagógicas cotidianas.

Detalle de las obras previstas

El plan de trabajos técnicos e infraestructura diseñado para el edificio escolar incluye un abordaje integral sobre los sectores más críticos:

Techos y cubiertas: Reparación general, colocación de membranas impermeabilizantes, además de la limpieza profunda y adecuación de canaletas y desagües pluviales.

Mampostería y cielorrasos: Arreglo de revoques deteriorados, impermeabilización completa de muros exteriores y reemplazo de los cielorrasos dañados por la humedad.

Terminaciones: Trabajos de pintura en todo el ámbito interior y exterior, junto al sellado hermético de aberturas.

Sanitarios: Recambio integral de cañerías de agua y conexiones asociadas.

Espacios seguros para la enseñanza y el aprendizaje

El ministro de Planeamiento e Infraestructura de la provincia, Hernán Jacob, se refirió a la importancia de esta adjudicación para la comunidad educativa concordiense:

«Con esta intervención, los más de 900 estudiantes y el personal de la institución podrán contar con espacios seguros, adecuados y en mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares», enfatizó el funcionario.

En ese mismo sentido, Jacob remarcó el compromiso de la gestión con la educación pública, señalando que «estas obras forman parte de una planificación sostenida que llevamos adelante para fortalecer la infraestructura escolar en el territorio y hacer posible mejores entornos para los procesos de enseñanza y aprendizaje de los entrerrianos».