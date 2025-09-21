Inician las tareas de demarcación en la ruta 44 de acceso a Federación

La apertura de sobres se realizó en junio pasado en el marco de una licitación privada convocada por el organismo y fue adjudicada a la empresa Vawa Sacici, por un presupuesto que supera los 136 millones de pesos.

El plazo de ejecución es de 30 días. La colocación de la cartelería identificatoria refleja que la obra está en marcha.

La misma prevé la reposición de la demarcación horizontal y el complemento de la vertical del acceso a la ciudad, desde la ruta nacional Nº 14 y hasta la rotonda de acceso a la ciudad. Incluye además la ejecución de bandas óptico sonoras, sendas peatonales y flechas. Este acceso tiene una longitud de 15 kilómetros, medida desde la autovía General Artigas hasta la rotonda existente en la intersección con calle Cnel. Manuel José Salas.

Foto de portada Radio City.