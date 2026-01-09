7PAGINAS

Viernes 9 de enero de 2026
Inicio de las obras en las rutas nacionales 12 y 14: Frigerio destaca la gestión provincial y nacional

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó el inicio de los trabajos en los tramos más críticos de las rutas nacionales 12 y 14, en el marco de la primera concesión de rutas nacionales del país activada en la provincia.
Se trata de un corredor vial estratégico, conocido como la Ruta del Mercosur, que conecta a Entre Ríos con los principales pasos del comercio regional, siendo clave para la producción, la logística y el turismo.

«Esto es el resultado de una gestión provincial firme y de un gobierno nacional que escuchó la urgencia y dio prioridad a este pedido», señaló Frigerio, destacando que la intervención permitirá mejorar la circulación y la seguridad vial tras años de abandono.

La concesión fue establecida por el decreto nacional Nº 28/2025 e incluye tramos de las rutas nacionales 12 y 14, así como el corredor Rosario-Victoria y accesos clave en la provincia. Las obras abarcan reparación, mantenimiento y la prestación de servicios a los usuarios a lo largo del corredor.

Con informacion de prensa provincial

