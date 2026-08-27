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Jueves 27 de agosto de 2026
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Inició la copa Accofusa con victorias de Temperley y La Masía

Luego del "parate" por la participación de equipos en torneos nacionales, que se disputaron en Paraná y Posadas, el balón volvió al ruedo este último fin de semana con la puesta en marcha del 2do certamen del año. En este caso con la Copa ACCOFUSA que arrancó con empate entre Alfa (último campeón) y Beta. Las victorias de la fecha inaugural fueron de Temperley que tuvo se regreso triunfal y, La Masía en el cierre de la jornada.
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Redacción 7Paginas

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El domingo se puso en marcha la Copa ACCOFUSA, el 2do torneo de los 3 oficiales de la Liga de Fútbol de Salón Concordia para este 2026. En el partido inaugural Indoor Alfa e Indoor Beta no se sacaron diferencia e igualaron en 2, en un encuentro muy parejo.

La continuidad fue para Temperley, equipo que regresaba luego de un año de inactividad y, lo hizo con una gran victoria que llegó en el último segundo de juego tras un tiro libre que cerró el marcador por 7 a 6.

El último partido fue de La Masía y Juana Azurduy, en otro de los encuentros parejos del fin de semana, quedándose con la victoria el equipo “tricolor”.

Sportivo Concordia, contó con fecha libre y se prepara para la vuelta el fin de semana venidero, donde se disputará la 2ª fecha.

Fernando De Gaetano