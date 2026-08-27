Inició la copa Accofusa con victorias de Temperley y La Masía

El domingo se puso en marcha la Copa ACCOFUSA, el 2do torneo de los 3 oficiales de la Liga de Fútbol de Salón Concordia para este 2026. En el partido inaugural Indoor Alfa e Indoor Beta no se sacaron diferencia e igualaron en 2, en un encuentro muy parejo.

La continuidad fue para Temperley, equipo que regresaba luego de un año de inactividad y, lo hizo con una gran victoria que llegó en el último segundo de juego tras un tiro libre que cerró el marcador por 7 a 6.

El último partido fue de La Masía y Juana Azurduy, en otro de los encuentros parejos del fin de semana, quedándose con la victoria el equipo “tricolor”.

Sportivo Concordia, contó con fecha libre y se prepara para la vuelta el fin de semana venidero, donde se disputará la 2ª fecha.

Fernando De Gaetano