Inmanencia Compañía Teatral estrena “La Libertad Miserable” en Concordia

Según lo informado a 7Paginas, la función se realizará en La Cigarrera Cultural, espacio ubicado en calle San Lorenzo 206, y forma parte de las actividades culturales que recuerdan los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 en Argentina.

La obra es un unipersonal interpretado por la actriz Patricia Velzi, con texto, dirección y puesta en escena a cargo de Fabián Nardini.

Una historia atravesada por el exilio y la esperanza

La propuesta teatral narra la historia de una mujer inmigrante que llega al puerto de Buenos Aires huyendo de la guerra civil española, con la esperanza de encontrar una vida mejor lejos del horror del conflicto.

Sin embargo, la trama plantea que la violencia y la crueldad no conocen fronteras, y que incluso quienes intentan reconstruir su vida cargan con las marcas del pasado. La obra invita al público a reflexionar sobre el exilio, la memoria y la persistencia de la esperanza frente a la adversidad.

Ficha artística

Además de la actuación de Patricia Velzi y la dirección de Fabián Nardini, el espectáculo cuenta con la participación de un equipo artístico integrado por:

Producción musical y sonora: Diego Perichón

Asistencia general: Sergio Calvo

Fotografía: Santiago David

La obra es una producción de Inmanencia – Compañía Teatral, grupo que viene desarrollando propuestas escénicas en la ciudad con una marcada impronta social y reflexiva.

Entradas y reservas

Las entradas generales tienen un valor de $15.000, mientras que las anticipadas, para jubilados y estudiantes, cuentan con un precio promocional de $12.000.

Quienes deseen asistir pueden realizar reservas al teléfono 345 4109025.