Lunes 15 de septiembre de 2025
Inmanencia Compañía Teatral presenta en Concordia: “El sueño de los zánganos”

Este sábado 20 de septiembre a las 21:30 horas, la sala cultural La Cigarrera (San Lorenzo 206 Este) volverá a vibrar con la puesta en escena de “El sueño de los zánganos”, una divertidísima comedia clásica del dramaturgo Rafael Bruza, bajo la dirección de Patricia Velzi.
Redacción 7Paginas

La obra, que viene recorriendo con gran éxito distintas ciudades de la provincia y que formó parte de la Semana del Teatro organizada por el ContiER y Cultura E.R., regresa a Concordia con una producción de lujo: vestuarios y escenografía de época confeccionados artesanalmente por Fabián Nardini, sumados a un diseño de luces y musicalización que realzan cada acto, generando una experiencia teatral única.

El elenco está conformado por Santiago David, Claudia Luna, Fabián Nardini, Mariana Panozzo Zénere, Gastón Penco y Patricia Velzi, quienes entregan todo su talento sobre el escenario para ofrecer al público una noche de humor, encuentro y también de reflexión.

Las entradas generales tienen un valor de $10.000, mientras que estudiantes, jubilados y teatrerxs podrán acceder a un descuento, abonando $8.000. Las reservas pueden realizarse al 345-5203061, con cupo limitado.

Una sátira con mirada crítica

La obra expone, a través del humor y la metáfora, las miserias humanas y la fragilidad de un poder monárquico en decadencia. El relato transcurre en una colmena amenazada por un enemigo externo, mientras el rey y la reina se declaran un amor superficial, incapaces de afrontar la crisis de un reino que se desmorona.

Con un ritmo ágil, diálogos punzantes y un trasfondo cargado de crítica social, “El sueño de los zánganos” invita a reflexionar sobre el poder, la injusticia y el rol del pueblo, en un espectáculo que combina entretenimiento y profundidad.