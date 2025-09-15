Inmanencia Compañía Teatral presenta en Concordia: “El sueño de los zánganos”

La obra, que viene recorriendo con gran éxito distintas ciudades de la provincia y que formó parte de la Semana del Teatro organizada por el ContiER y Cultura E.R., regresa a Concordia con una producción de lujo: vestuarios y escenografía de época confeccionados artesanalmente por Fabián Nardini, sumados a un diseño de luces y musicalización que realzan cada acto, generando una experiencia teatral única.

El elenco está conformado por Santiago David, Claudia Luna, Fabián Nardini, Mariana Panozzo Zénere, Gastón Penco y Patricia Velzi, quienes entregan todo su talento sobre el escenario para ofrecer al público una noche de humor, encuentro y también de reflexión.

Las entradas generales tienen un valor de $10.000, mientras que estudiantes, jubilados y teatrerxs podrán acceder a un descuento, abonando $8.000. Las reservas pueden realizarse al 345-5203061, con cupo limitado.

Una sátira con mirada crítica

La obra expone, a través del humor y la metáfora, las miserias humanas y la fragilidad de un poder monárquico en decadencia. El relato transcurre en una colmena amenazada por un enemigo externo, mientras el rey y la reina se declaran un amor superficial, incapaces de afrontar la crisis de un reino que se desmorona.

Con un ritmo ágil, diálogos punzantes y un trasfondo cargado de crítica social, “El sueño de los zánganos” invita a reflexionar sobre el poder, la injusticia y el rol del pueblo, en un espectáculo que combina entretenimiento y profundidad.