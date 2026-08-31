Inmigrantes Unidos de Concordia celebrará el Día Nacional del Inmigrante con una gran gala y una misa en homenaje a las colectividades

En el marco del Día Nacional del Inmigrante, Inmigrantes Unidos de Concordia llevará adelante una serie de actividades destinadas a celebrar, reconocer y poner en valor las historias, raíces, tradiciones y aportes de las distintas colectividades que forman parte de la comunidad concordiense.

Las propuestas comenzarán este jueves 3 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Gran Odeón, con la realización de la Gala del Día Nacional del Inmigrante, una propuesta artística y cultural con entrada libre y gratuita.

Durante la velada se presentará el musical “Una noche en el museo, Hotel del Inmigrante”, una obra teatral a cargo del grupo de teatro de Inmigrantes Unidos de Concordia, especialmente preparada para esta celebración.

La propuesta contará además con la participación de destacados grupos corales de la ciudad, que se integrarán a la puesta en escena y acompañarán al elenco teatral durante la presentación.

Entre los participantes estarán el coro Tahil Mapu, La Chorale de l’Alliance de la Alianza Francesa de Concordia, bajo la dirección del profesor Leonel Policastro, junto al Coro Amichi de la Sociedad Italiana Unión Meridionale de Concordia y el Coro Cantabile, dirigido por la profesora Rosana Tavela.

La combinación de teatro y música permitirá recrear, desde una mirada artística y emotiva, diferentes historias y experiencias vinculadas con la inmigración, poniendo en escena la memoria, los sentimientos, las raíces y las tradiciones de quienes alguna vez dejaron su tierra de origen para comenzar una nueva vida.

Una misa para honrar a los inmigrantes

Las actividades continuarán el viernes 4 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día Nacional del Inmigrante, con una misa en honor a todos los inmigrantes.

La celebración religiosa tendrá lugar a las 19:00 horas en la Catedral San Antonio de Padua de Concordia y será un momento de encuentro y reflexión para recordar a quienes llegaron a estas tierras en busca de nuevas oportunidades.

También será una ocasión para homenajear a las generaciones de inmigrantes que, con su trabajo, esfuerzo, cultura y tradiciones, contribuyeron a construir la identidad de la Argentina y, particularmente, de la ciudad de Concordia.

Desde Inmigrantes Unidos de Concordia invitaron a toda la comunidad a participar y acompañar ambas propuestas, que buscan mantener viva la memoria de quienes llegaron desde distintos lugares del mundo, valorar sus raíces y reconocer el enorme aporte de las colectividades a la vida social y cultural de la ciudad.

De esta manera, el teatro, la música y la fe se unirán durante dos jornadas para celebrar una fecha que invita a recordar que detrás de cada colectividad existe una historia de sueños, sacrificios, esperanza y construcción de una nueva vida.

GALA DEL DÍA NACIONAL DEL INMIGRANTE

Jueves 3 de septiembre

🕣 20:30 horas

📍 Teatro Gran Odeón – Concordia

🎟️ Entrada libre y gratuita

MISA EN HONOR A LOS INMIGRANTES

📅 Viernes 4 de septiembre

🕖 19:00 horas

📍 Catedral San Antonio de Padua – Concordia

Por Marcelo Gonzalez